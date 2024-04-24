- Asayiş

Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

Körfez ilçesinde pompalı tüfekli bir saldırgan, cadde ortasında ateş ederek bir kişiyi kovaladı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı
Pompalı tüfekli saldırı kamerada: Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı
Video için play'e tıklayın


Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfek bulunan saldırgan, cadde ortasında ateş ederek bir kişiyi kovaladı. O sırada şahıs, pompalı tüfekli saldırgandan koşarak kaçtı. Yaşananlara anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişini tişörtünün yırtık olduğu, can havli ile kendisini kovalayan pompalı tüfekli saldırgandan kaçtığı anlar yer aldı. Saldırgan ve kaçan şahısla ilgili bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

24 Nis 2024 - 20:48 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.456.975 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL