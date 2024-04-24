Ali Erbaş’a Kur’an’ın Türkçe mealini yolladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Erdoğan ile birlikte Bağdat’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu anlamayarak Türkçe'ye çevrilmesini istedi.

Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiğinin yazdığı ortaya çıktı.

Yaşanan olay, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırırken, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini gönderdiklerini duyurdu.



Zafer Partisi, yaptığı paylaşıma Ümit Özdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı da etiketledi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptığı paylaşımda, ”Arapça bilmeyen Diyanet işleri başkanı @DIBAliErbas'a okuduğunu anlaması için adresine Türkçe Kur'an-ı Kerim yolladık” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elmalılı Hamdi Yazır'a tefsir ettirdiği Kur’an-ı Kerim’i göndermesi de dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1925'te Diyanet İşleri Riyaseti Kur'an-ı Kerim’in çağın icaplarına göre yeniden tefsir edebilecek birine görev vermek istemiştir. Bu görev, Atatürk'ün talimatı üzerine Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a verildi.

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR, KİMDİR?

1878 yılında Antalya’da doğan Hamdi Yazır, Türk din alimi, tercüman ve hattattır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ve Cumhuriyet Dönemi'nde yaşamış olup, Atatürk’ün talimatıyla Kur'an'ın Türkçe tefsirini yapmıştır. Yazır, uzun zaman devam eden Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Erenköy'de 27 Mayıs 1942 tarihinde öldü. Kabri, Sahrayıcedid Mezarlığı'ndadır.

Kaynak: yeniçağ