6 ilçede elektrik kesintisi!

|KANDIRA
|SARICAALI, SARICAALİ
|MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER
|25.04. 2024
|09:00
|15:30
|DİLOVASI
|17 AĞUSTOS, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE
|BORAN SK., BUDAKLI SK., ÇARŞI CD., EMİNE SK., ERDEMLI, ERDEMLİ SK., HEREKE YOLU SK, KARDELEN SK., ÖZGÜ SK., YEDITEPE, YEDİTEPE SK.
|25.04.2024
|09:00
|12:00
|DİLOVASI
|KIŞLADÜZÜ, ŞEHİTEKREM
|ARMAĞAN SK., ASALET SK., ASMALI SK., BESTE SK., BİLİM SK., RADAR, TRAKYA SK., UĞUR SK.
|25.04.2024
|13:00
|16:00
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BAHÇE SK., BEHÇET HOCA SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BÜLBÜL SK., CENGİZTOPEL SK., ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DEDE, DEDE SK., DUMLUPINAR SK., FATİH SK., FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLERSOY SK., HACI ORHAN SK., İSMAİL BAYCAN SK., İSTİKLAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS SK., KÖSE SK., KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SİNOP SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., ZÜMRÜT SK.
|25.04.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|AKÇAKOCA, CEDİT, FATIH, FATİH, GÜLTEPE, KOZLUK, ORHAN, TURGUT, TÜYSÜZLER, VELİAHMET, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, ZABITAN
|4512, ABIDIN ARAL, ABİDİN ARAL SK., AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKYILDIZ SK., ANANAS SK., ARİF SK., ASLIM SK., AYDINLIK SK., BARBAROS SK., BAYRAKTAR SK., BEYAZ PAMUK, BEYAZ PAMUK SK., BEYHAN, CAMİ ARKASI SK., CANDAN SK., CIHAN, CİHAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAK SK., ÇAY SK., ÇETİN İŞÇİ SK., ÇEVRE SK., ÇIKMAZ SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., DİKBAYIR SK., DİLARA SK., DÜNYA SK., EFES SK., EGE SK., EGEMEN SK., ERTEN OKANÇAY SK., ESKİ HASTANE SK., EYÜP BEY SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN SK., GELİR SK, GELİR SK., GÜÇBİR SK., GÜLCAN SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI ARİF CD., HACI BAYRAM VELİ SK., HACI HAZIM, HACI HAZIM SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HELVACI SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., HÜR, ISMAIL KOLAYLI, İRFAN KANDEMİR SK., İSMAİL KOLAYLI CD., KAAN, KAAN SK., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., KALE ÜSTÜ SK., KALEMCİ SK., KALENDER SK., KANARYA SK., KANİ SK., KIRKMEŞE SK., KİRAZLI SK., KOÇAL, KOÇAL SK., MADEN SK., MANOLYA SK., MEDRESE SK., MEHMET ALİ KAĞITÇI SK., MEHMETÇIK, MERDOĞLU SK., MERİÇ SK., METE SK., METIN, METİN SK., MIRALAY MÜMTAZ, MİRALAY MÜMTAZ CD, MİRALAY MÜMTAZ CD., MUSTAFA KARAKAŞ SK., NAMIK KEMAL CD., NAZLICAN SK., NESE, NESLİHAN SK., NEYZEN SK., NİSAYE SK., NUMAN KAHYA, NUMAN KAHYA SK., NURDOĞAN ÖZAK SK., OĞUZ SK., ORDUEVI, ORDUEVİ SK., ORHAN VELİ SK., ÖNGELEN SK., ÖZ BİRLİK SK., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., PALMİYELER SK., PELİN SK., PİRAYE SK., POYRAZLAR SK., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA SK., SABIRLI, SABIRLI SK., SABUR SK., SADETTİN YALIM, SADETTİN YALIM CD., SAHIN, SAİT FAİK SK., SAİT KOÇ SK., SAKIN, SAKİN SK., SALİM ÇOLAK SK., SANCAKLI SK., SAYGIN SK., SEDEFLER SK., SEMAZEN SK., SEMIH KOÇANA, SEMİH KOÇANA SK., SERAP SK., SERGEN SK., SILA SK., SINEM SK., SİNEM SK., SUAT SK., SUDE SK., ŞAHİN SK., ŞEFİK POSTALCIOĞLU SK., ŞEHİT CAFER ŞENOL SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ŞENER SK., ŞENİZ SK., ŞENLİK SK., ŞENOLLAR SK., TARİH SK., TAŞTEPE SK., YALÇIN SK., YAMAN SK., YENİ GELİNCİK SK., YETKİN SK., YUKARI SK., YUNUS SK., ZERDA SK., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİK SK., ZİYAPAŞA SK., ZOBUOGLU, ZOBUOGLU SK.
|25.04.2024
|09:00
|15:00
|GÖLCÜK
|HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ
|AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKŞEMSETTİN CD., ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHAR, BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN, BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BİLGE SK., BİZİM SK., CAMİ SK., CAN, CAN SK., CANSU, CANSU SK., CENNET SK., ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇIÇEK, ÇİÇEK SK., ÇORUH CD., DIDEM, DİDEM SK., DİLEK SK., DURU, DURU SK., EFE SK., ELA SK., EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNEŞ SK., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., ISMET PASA, ISMET PASA CD., İNCİ SK., İSMET PAŞA CD., KARACAOGLAN, KAVAK SK., KERİM SK., KEVSER CD., KINALI SK., KONAK SK., KOSOVA CD., MASAL, MELEN SK., MELTEM SK., MIMAR SINAN, ONUR SK., ORHANGAZİ CD., ORTANCA SK., PALMIYE, PALMİYE SK., SAADET SK., SARAY, SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞANLI SK., TABYA SK., TAYFUN SK., TULUMBA SK., TUNCA SK.
|25.04.2024
|09:30
|17:30
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKİR
|BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, KAYMAZ SK., KEŞİF SK., TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., YESIL
|25.04.2024
|09:00
|16:00
|DARICA
|FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKİR
|ALİYE SK., CEZBE, CEZBE SK., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜRSEL, GÜRSEL SK., İSTASYON CD., KATIP, KATİP SK., KÖŞK SK., SERTTAŞ SK., SEVKET, ŞEVKET SK., VEZIR, VEZİR SK.
|25.04.2024
|09:00
|16:00
6 ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 Nisan Perşembe günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
24 Nis 2024 - 22:19 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.