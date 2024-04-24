Kayıp olarak aranıyordu... 25 yaşındaki genç ölü bulundu!

Kemerağzı Mahallesi'ndeki dere yatağında, sazlık bölgede hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz duran erkeğin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede cesedin İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.
İnşaat işçisi olduğu ve dereye yakın bir şantiyede kaldığı öğrenilen Mutlu hakkında, arkadaşlarının 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.
Mutlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.