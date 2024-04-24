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Kayıp olarak aranıyordu... 25 yaşındaki genç ölü bulundu!

Antalya'nın Aksu ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Anadolu Ajansı
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Kayıp olarak aranıyordu... 25 yaşındaki genç ölü bulundu! mask

Kemerağzı Mahallesi'ndeki dere yatağında, sazlık bölgede hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz duran erkeğin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede cesedin İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.


İnşaat işçisi olduğu ve dereye yakın bir şantiyede kaldığı öğrenilen Mutlu hakkında, arkadaşlarının 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Mutlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
# sağlık, tespit

24 Nis 2024 - 22:33 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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