AMATÖRDE SONUÇLAR

U 17
Kocaeli 1937 Seka spor = 5
MAP Kavaklı spor = 0
Sağlıkçı = Yok
U-13
Akmeşe spor 7
İzmit futbol kulübü 0
Sağlıkçı:Şenol Akman
U17
G. Tayfun spor 0
G. Sultan Orhan spor 11
Mustafapaşa spor 1
D.Kültür Martı spor 4
Sağlıkçı Yok
U17
Kullar Spor:5
Yavuz Spor:1
Sağ:Yok
U17
Çayırova Bel.egi.spor 6
Çerkeş spor 1
Sağ yok
U_17
Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor: 1
Gebze Anibal Spor: 7
Saglıkçı Yok
U17
Dilovası Yıldızlar spor:5
Çayırova Serhat spor:0
Sağlıkçı:Yok
U. 13
Derince Birlik spor. 1
İzmit Erenler spor. 2
Sağ. Sami Ayyıldız
Süper amatör
Bağdat spor 2
Çayırova spor 2
Sağlıkçı yok
S LİG P OFF
Karamürxnsel spor. 0
Körfez Gençler Birliği. 0
Sağ yok
U 17
Seka Dogan Spor 1
Harb-iş spor 1
Sağ İsmail Koca
S.lig. poff
Beylikbağ spor 3
Darıca Türkeli spor 2
Sağlıkçı Yusuf Kirenli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.