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AMATÖRDE SONUÇLAR

AMATÖR KÜME’DE DÜN BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:

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AMATÖRDE SONUÇLAR mask

 U 17

Kocaeli 1937 Seka spor = 5
MAP Kavaklı spor = 0
Sağlıkçı = Yok

U-13

Akmeşe spor 7
İzmit futbol kulübü 0

Sağlıkçı:Şenol Akman

U17

G. Tayfun spor 0
G. Sultan Orhan spor 11

Mustafapaşa spor 1
D.Kültür Martı spor 4

Sağlıkçı Yok

U17

Kullar Spor:5
Yavuz Spor:1
Sağ:Yok

U17

Çayırova Bel.egi.spor 6
Çerkeş spor 1
Sağ yok

U_17

Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor: 1
Gebze Anibal Spor: 7
Saglıkçı Yok

 U17

Dilovası Yıldızlar spor:5
Çayırova Serhat spor:0

Sağlıkçı:Yok

U. 13

Derince Birlik spor. 1
İzmit Erenler spor. 2

Sağ. Sami Ayyıldız

Süper amatör

Bağdat spor 2
Çayırova spor 2
Sağlıkçı yok

S LİG P OFF

Karamürxnsel spor. 0
Körfez Gençler Birliği. 0
Sağ yok

U 17

Seka Dogan Spor 1
Harb-iş spor 1
Sağ İsmail Koca

S.lig. poff

Beylikbağ spor 3
Darıca Türkeli spor 2
Sağlıkçı Yusuf Kirenli

24 Nis 2024 - 23:08 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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