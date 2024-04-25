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‘Bungalov’ tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Ankara'da çıkan 'bungalov' tartışmasında 2 kişi öldürüldü.

‘Bungalov’ tartışmasında kan aktı: 2 ölü mask

Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanının işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.E.H, Yılmaz ve iş yeri çalışanı Alaeddin Albaba'yı silahla vurdu.

Yılmaz, olay yerinde Albaba ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
# Ankara

25 Nis 2024 - 00:27 - Asayiş

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