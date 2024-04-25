‘Bungalov’ tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanının işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Y.E.H, Yılmaz ve iş yeri çalışanı Alaeddin Albaba'yı silahla vurdu.
Yılmaz, olay yerinde Albaba ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.