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Gölcük Tersanesi'nde 236 kişi işe alınacak

MSB’nin işçi alımı başvuruları kapsamında Kocaeli’de gölcük tersanesi 236 kişiyi işe alacak.

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Gölcük Tersanesi'nde 236 kişi işe alınacak mask

Milli Savunma Bakanlığı,  Kocaeli'nin  Gölcük ilçesinde bulunan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na 236 işçi alımı yapılacak. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılabilecek ve başvuru süreci 24 - 29 Nisan 2024 tarihleri arasında açık olacak. İlan detaylarına İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

KOCAELİ'DE ALIM YAPILACAK ALANLAR

Motor İmalat Bakımı: 10 kişi

Oto Elektrikçisi: 3 kişi

Ambarcı: 7 kişi

Armadör: 4 kişi

Aşçı:3 kişi

Metal Yüzey kaplamacı: 3 kişi

Saraç: 1 kişi

Döşemeci: 2 kişi

Model Ağaç: 3 kişi

Elektronik Teknisyeni: 32 kişi

Plastik İmal İşçisi: 3 kişi

Yelken Çadır Tente İşçisi: 2 kişi

Yüksek Gerilim Trafo: 1 kişi

Dökümcü: 3 kişi

Kalöriferci:1 kişi

Silah Tamircisi: 1 kişi

Soğutma: 2 kişi

Kaynakçı: 22 kişi

Klima Sistemleri Teknisyeni: 1 kişi

Çarkçıbaşı: 3 kişi

Tesviyeci: 1 kişi

Mekatronik Teknisyeni: 1 kişi

Metal Saç İşleme: 6 kişi

Boru Tesisatçısı: 12 kişi

İş Makine Operatörü: 1 kişi

Gemi İzolasyonu: 4 kişi

İskele Kurulumu: 9 kişi

İnşaat Ustası: 2 kişi

İnşaat Boyacısı: 2 kişi

Kompresörcü: 2 kişi

Oto Döşemeci: 1 kişi

Tekneci: 24 kişi

Bobinaj Sarma ( Elektrikçi): 2 kişi

Cephane Islahatçısı: 9 kişi

Elektrikçi: 20 kişi

Boya Üretim  Kontrol: 3 kişi

İnşaat Boyacı ( Çelik inşaat ve gemi): 12 kişi

Marangoz: 2 kişi

İş Makine Operatörü: 6 kişi

Gemi İdarecisi: 4 kişi

Gemici:1 kişi

Fiberglascı: 5 kişi

# yüksek, 2024

25 Nis 2024 - 08:24 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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