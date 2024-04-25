31 Mart yerel seçimlerin ardından ilimizdeki belediye sayısını birden üçe çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı bugün saat 12.00’de ara Meclis toplantısı öncesinde ziyaret edecek. Ziyarette bu ilçelerde yapılacak ortak yatırımların görüşülmesi bekleniyor.
25 Nis 2024 - 08:34- Siyaset Güncelleme:
CHP'li başkanlar Büyükakın'a ziyarete gidiyor
CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı 3 belediye başkanı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret edecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Aci Gerçekler - DİKKATLİ OLUN PEŞİNE DÜŞÜPTE OKYANUS ÖTESİNE GİTMEYİN.
Serdarlı - Başkan kendileri yapsın becere bilirlerse yine algı için geliyorlar işte biz istedik onaylamadılar yalanını söylemek için bu hain seviçiler .......
Serdarlı - Başkan bu hain sevicilerle görüşme bence......
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.