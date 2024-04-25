25 Nis 2024 - 08:34- Siyaset G:

CHP'li başkanlar Büyükakın'a ziyarete gidiyor

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı 3 belediye başkanı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret edecek

HABER MERKEZİ
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CHP'li başkanlar Büyükakın'a ziyarete gidiyor mask

31 Mart yerel seçimlerin ardından ilimizdeki belediye sayısını birden üçe çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ile birlikte  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı bugün saat 12.00’de ara  Meclis toplantısı öncesinde ziyaret edecek. Ziyarette bu ilçelerde yapılacak ortak yatırımların görüşülmesi bekleniyor.
# CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cumhuriyet, Meclis

25 Nis 2024 - 08:34 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
03

Aci Gerçekler - DİKKATLİ OLUN PEŞİNE DÜŞÜPTE OKYANUS ÖTESİNE GİTMEYİN.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 09:25
02

Serdarlı - Başkan kendileri yapsın becere bilirlerse yine algı için geliyorlar işte biz istedik onaylamadılar yalanını söylemek için bu hain seviçiler .......

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 08:45
01

Serdarlı - Başkan bu hain sevicilerle görüşme bence......

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 08:43
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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