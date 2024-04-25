Kocaelispor ve Ümraniyespor PFDK’ya sevk edildi

ÜMRANİYESPOR 3 SEBEPTEN SEVK EDİLDİ
Kocaelispor pazartesi günü Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele etmiş ve temsilcimiz maçtan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Maç sonu basın toplantısı düzenleyen Mustafa Gürsel’in konuşması sırasında toplantı salonunda müzik çalmaya başlamış ve ortaya rezalet görüntüler çıkmıştı. PFDK sevklerinin yakından takip edileceği Kocaelispor tarafından iletilmişti. Önceki gün PFDK kararları açıklandı ve Ümraniyespor, çirkin ve kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket sebepleri ile PFDK’ya sevk edildi.
YARDIMCI ANTRENÖR YASİN KURT DA NASİBİNİ ALDI
Kocaelispor da Ümraniyespor maçının ardından PFDK’ya sevk edildi. Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sevk edilirken, Kocaelispor yardımcı antrenörlerinden Yasin Kurt ise, sportmenliğe aykırı hareketi, sebebiyle sevki gerçekleşti. Yasin Kurt, maç sonu Ümraniyespor cephesiyle tartışmış ve hakem tarafından kırmızı kart görmüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - TFF galiba bizi göze aldı bu sene sürekli ceza ceza kesiyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.