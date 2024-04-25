Kurul ev sahibi kulübü çirkin ve kötü tezahürat ve talimatlara aykırı hareketle birlikte sportmenliğe aykırı hareketten, Kocaelispor’u ise taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan PFDK’ya gönderdi. Disiplin kurulu raporları ve savunmaları değerlendirdikten sonra bugünkü toplantısında cezaları belirleyecek. İki kulübe para, Yasin Kurt’a ise en az bir maç hak mahrumiyeti cezası verilmesi bekleniyor.
25 Nis 2024 - 08:43- Spor Güncelleme:
Kocaelispor'a ceza kapıda!
TFF Hukuk Kurulu hakem ve temsilci raporlarını değerlendirerek pazartesi akşamki maçla ilgili iki kulübü ve maç bitimi hakeme el kol hareket hareketi yaparak itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Kocaelispor atletik performans antrenörü Yasin Kurt’u disiplin kuruluna sevk etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.