Kocaelispor'a ceza kapıda!

Kurul ev sahibi kulübü çirkin ve kötü tezahürat ve talimatlara aykırı hareketle birlikte sportmenliğe aykırı hareketten, Kocaelispor’u ise taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan PFDK’ya gönderdi. Disiplin kurulu raporları ve savunmaları değerlendirdikten sonra bugünkü toplantısında cezaları belirleyecek. İki kulübe para, Yasin Kurt’a ise en az bir maç hak mahrumiyeti cezası verilmesi bekleniyor.