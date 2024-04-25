Emirşah Torun oğlunu nişanladı

NİŞAN BAŞİSKELE’DE YAPILDI
Emirşah-Serpil Torun çiftinin yakışıklı oğulları inşaat mühendisi olan yakışıklı oğulları Eren, Körfez ilçede ikamet eden Şenay-Şecattin Şekerci çiftinin güzel kızları mimar Ayşe Şekerci ile nişanlandı. Geçtiğimiz hafta sonunda Başiskele’deki Beyaz Köşk Düğün Salonu’nda düzenlenen nişan merasiminde ailenin yakınları gençleri yalnız bırakmadı.
NİŞAN YÜZÜKLERİNİ DEDELERİ TAKTI
Çiftin bu mutlu günlerinde nişan yüzüklerini damat Eren’in dedesi Mehmet Nazif Torun ile gelin Ayçe’nin dedesi Süleyman Şekerci taktı. Nişan merasiminin ardından konuklarını selamlayan damadın babası İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Çiftin düğünlerinin ise sonbaharda yapılması planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.