Emirşah Torun oğlunu nişanladı

NİŞAN BAŞİSKELE’DE YAPILDI

Emirşah-Serpil Torun çiftinin yakışıklı oğulları inşaat mühendisi olan yakışıklı oğulları Eren, Körfez ilçede ikamet eden Şenay-Şecattin Şekerci çiftinin güzel kızları mimar Ayşe Şekerci ile nişanlandı. Geçtiğimiz hafta sonunda Başiskele’deki Beyaz Köşk Düğün Salonu’nda düzenlenen nişan merasiminde ailenin yakınları gençleri yalnız bırakmadı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ DEDELERİ TAKTI

Çiftin bu mutlu günlerinde nişan yüzüklerini damat Eren’in dedesi Mehmet Nazif Torun ile gelin Ayçe’nin dedesi Süleyman Şekerci taktı. Nişan merasiminin ardından konuklarını selamlayan damadın babası İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Çiftin düğünlerinin ise sonbaharda yapılması planlanıyor.