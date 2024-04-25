- Hayatın İçinden

Emirşah Torun oğlunu nişanladı

2019 yerel seçimlerinin ardından İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen, son yerel seçimler öncesinde ise CHP’den Körfez Belediye Başkanlığı için aday adayı olan, ancak tercih edilmeyen Emirşah Torun, oğlunu nişanladı.

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Emirşah Torun oğlunu nişanladı mask
Emirşah Torun oğlunu nişanladı
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NİŞAN BAŞİSKELE’DE YAPILDI

Emirşah-Serpil Torun çiftinin yakışıklı oğulları inşaat mühendisi olan yakışıklı oğulları Eren, Körfez ilçede ikamet eden Şenay-Şecattin Şekerci çiftinin güzel kızları mimar Ayşe Şekerci ile nişanlandı. Geçtiğimiz hafta sonunda Başiskele’deki Beyaz Köşk Düğün Salonu’nda düzenlenen nişan merasiminde ailenin yakınları gençleri yalnız bırakmadı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ DEDELERİ TAKTI

Çiftin bu mutlu günlerinde nişan yüzüklerini damat Eren’in dedesi Mehmet Nazif Torun ile gelin Ayçe’nin dedesi Süleyman Şekerci taktı. Nişan merasiminin ardından konuklarını selamlayan damadın babası İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Çiftin düğünlerinin ise sonbaharda yapılması planlanıyor.

Emirşah Torun oğlunu nişanladı

25 Nis 2024 - 08:52 - Hayatın İçinden

Mahreç  Haber Merkezi

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