ALTIN FİYATLARI YATAY SEYRETTİ

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın: Yatırımcının vazgeçilmezi gram altın, bugün piyasada 2.422,78 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek Altın: Küçük yatırımcının tercihi çeyrek altın, günü 4.120,00 TL fiyat etiketiyle karşılıyor.
Yarım Altın: Daha büyük bir yatırım aracı olan yarım altın ise 8.365,00 TL'den alıcı buluyor.
Tam Altın: Tam altın, daha istikrarlı bir yatırım arayanlar için 16.294,20 TL'den satışa sunuluyor.
Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altını, genellikle büyük yatırımcıların tercihi olup, bugünkü fiyatı 16.404,00 TL.
Gremse Altın: Büyük yatırımların adresi gremse altın, 40.860,45 TL ile dikkat çekiyor.
Ons Altın: Uluslararası piyasalarda ons altın, 2.313,65 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatları, ekonomik gelişmelere ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermekte. Yatırımcılar ve alıcılar, piyasadaki son durumu yakından takip ederek, en uygun zamanı değerlendirme peşinde.
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.