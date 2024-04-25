25 Nis 2024 - 09:12- Ekonomi G:

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYRETTİ

Altın piyasası, iç ve dış ekonomik dalgalanmalarla hareketli bir dönemden geçiyor. Yatırımcılar, 25 Nisan 2024 güncel altın fiyatlarına odaklanmış durumda. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYRETTİ mask

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: Yatırımcının vazgeçilmezi gram altın, bugün piyasada 2.422,78 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek Altın: Küçük yatırımcının tercihi çeyrek altın, günü 4.120,00 TL fiyat etiketiyle karşılıyor.

Yarım Altın: Daha büyük bir yatırım aracı olan yarım altın ise 8.365,00 TL'den alıcı buluyor.

Tam Altın: Tam altın, daha istikrarlı bir yatırım arayanlar için 16.294,20 TL'den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altını, genellikle büyük yatırımcıların tercihi olup, bugünkü fiyatı 16.404,00 TL.

Gremse Altın: Büyük yatırımların adresi gremse altın, 40.860,45 TL ile dikkat çekiyor.

Ons Altın: Uluslararası piyasalarda ons altın, 2.313,65 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları, ekonomik gelişmelere ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermekte. Yatırımcılar ve alıcılar, piyasadaki son durumu yakından takip ederek, en uygun zamanı değerlendirme peşinde.

Kaynak: KARAR

# cumhuriyet, büyük, dikkat

25 Nis 2024 - 09:12 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.432.719 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL