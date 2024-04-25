ALTIN FİYATLARI YATAY SEYRETTİ

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: Yatırımcının vazgeçilmezi gram altın, bugün piyasada 2.422,78 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek Altın: Küçük yatırımcının tercihi çeyrek altın, günü 4.120,00 TL fiyat etiketiyle karşılıyor.

Yarım Altın: Daha büyük bir yatırım aracı olan yarım altın ise 8.365,00 TL'den alıcı buluyor.

Tam Altın: Tam altın, daha istikrarlı bir yatırım arayanlar için 16.294,20 TL'den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altını, genellikle büyük yatırımcıların tercihi olup, bugünkü fiyatı 16.404,00 TL.

Gremse Altın: Büyük yatırımların adresi gremse altın, 40.860,45 TL ile dikkat çekiyor.

Ons Altın: Uluslararası piyasalarda ons altın, 2.313,65 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları, ekonomik gelişmelere ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermekte. Yatırımcılar ve alıcılar, piyasadaki son durumu yakından takip ederek, en uygun zamanı değerlendirme peşinde.

Kaynak: KARAR