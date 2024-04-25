DEM Parti'den 'kapatma' açıklamalarına yanıt

Dem Parti belediye eş başkanları bir araya geldi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bize parmak sallamasınlar, bir kez daha yeniliyorum, kapatma şantaj tehdit siyasetinin artık son kullanma tarihi dolmuştur. Biz ne zaman tehdit ve şantajlara boyun eğdik ki şimdi halkımız güçlü bir irade ortaya koymuşken, Van direnişi ortada dururken bu tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz! Biz kararlıyız, bu ülkede barışı, demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Bakırhan, "Kayyımcı zihniyet kaybetti. Halklarımız kazandı. Kayyımlar sandığa gömüldü. DEM Parti’nin 31 Mart’taki başarısıyla AKP- MHP iktidarına 22 yıldır ilk defa büyük bir yenilgi tattırıldı. Türkiye’yi yöneten parti açık ara farkla ikinci parti oldu. İktidar ve muhalefeti 31 Mart’ta bu iradeyi doğru okumaya davet ediyoruz. 31 Mart iradesi değişim iradesidir. Tekçi anlayışın aslında sandıkta yenildiği bir seçimdir" sözlerini kaydetti.

'EKSİĞE DÜŞTÜĞÜMÜZDE BİRBİRİMİZİ UYARACAĞIZ'

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da, “Bizle ekolojik demokratik kadın özgürlükçü belediye anlayışımızı sadece belediyeleri kazandığımız yerlerde değil muhalefete düştüğümüz yerlerde de en güçlü şekilde sergileyeceğiz. Biz Batı illerinde özellikle yönetimlerde olduğumuz her yerde halkın yararına olan her konuda evet ortak olacak ve destek olacak ama paradigmamıza ters düşen, toplum yararına olmayan, işçilerin, kadınların, engellilerin yararına olmayan konularda da en etkin muhalefeti sergileyeceğiz” diye konuştu. "Gençlerin doğduğu yerde doymasını sağlayamazsak, göç bu şekilde devam ederse kentlerimizde çok şeyi yitirebiliriz" diye uyaran Hatimoğlulları, "Belediyelerimizi en iyi şekilde örnek olacak şekilde icra edeceğimizden hiç şüphem yok. Eksiğe düştüğümüzde birbirimizi uyaracağız, yanlılar yaparsak birbirimizi uyaracağız ama en nihayetinde en doğru yolu hep birlikte bulacağız. Buna olan inancımla belediyelerimizde en büyük emeği harcayarak onları ileri taşıyacağımızdan hiç kuşkum yoktur" diye konuştu.

Kaynak: KARAR