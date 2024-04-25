Tek kullanımlık plastikleri yasaklıyorlar!

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde atıkları azaltmak amacıyla alınan kararlar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Otellerdeki Mini şampuan şişeleri ile birlikte marketlerdeki ince plastik poşetler gibi bazı tek kullanımlık plastik ambalajlar yasaklanan maddeler arasına girdi. AB ve AP plastik ambalajları yasaklayan yasayı onaylandı.

AB'DEN PLASTİKLERLE İLGİLİ YENİ KARAR

Strazburg’da gerçekleşen AP Genel Kurul oturumunda ambalajların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yeni kararlar tartışıldı. Yeni kuralların içerisinde yer aldığı yasa 476 evet oyuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda ABD ambalajların daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve ambalaj atıklarının azaltılması için yeni önlemler alınacağını duyurdu. Genel ambalajlar ve plastik ambalaj atıklarının 2030'a kadar %5, 2035'e kadar %10, 2040 yılına kadar da %15 azalması amaçlanıyor.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLER YASAKLANDI

AB tarafından alınan karar doğrultusunda 2030'dan itibaren bazı tek kullanımlık plastik ambalaj türlerinin yasaklanacağı duyuruldu. Bu kapsamda işlenmemiş taze meyve ve sebze ambalajları, kafe ve restoranlarda doldurulup tüketilen yiyecek ve içeceklerin ambalajları, tek kişilik soslar, krema ve şeker porsiyonları ile birlikte tuvalet ürünleri, konaklamalarda kullanılan mini şampuan ve sabun ambalajları ve 15 mikronun altındaki çok hafif plastik torbalar yeni alınan kararlar içerisinde yer alıyor.

Gıda ile temas içerisinde olan ambalajların “PFAS" olarak bilinen "doğada yok olmayan kalıcı kimyasalların" kullanımı da yasaklanacak.2029 yılına kadar tek kullanımlık plastiklerin ve metal içecek kutularının %90'nın ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi gerekiyor. Alınan kararların üye ülkelerin onaylaması ile birlikte yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Kaynak: KARAR