KOCAELİ ÇEVRE PLATFORMU BAŞLARKEN…

İNSAN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA
Bugün ise hava, su, ışık, gürültü ve toprak kirliliğine sebebiyet veren yıkıcı sanayi faaliyetleri, ekosistem ile uyumlu üretim araçlarının tercih edilmemesi, tüketim alışkanlıkları, evsel ve ticari atıkların geri dönüştürül(e)memesi, çarpık kentleşme, zirai ilaçlar, hızlı nüfus artışı ve pek çok nedenle tehdit altında olan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkımızı” savunmak zorundayız. Çevre sorunlarımız artık sadece çevre kirliliği veya doğal güzelliklerimizin yok olmasından ibaret değildir. İnsanımızın sağlığı da tehdit altındadır.
YAŞANABİLİR BİR KOCAELİ
Kocaeli Çevre Platformu olarak sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile bir denge kurulması gerektiğini biliyoruz. Böylece yaşanabilir Kocaeli’nin hayal olmadığını öngörüyoruz. Hatta Samanlı Dağları’nın ve orman ekosisteminin, İzmit Körfezi’nin, Sapanca Gölü’nün, Kartepe’nin, tabiat parklarımızın ve nice doğal güzelliklerimizin gelecek nesillere teslim edilmesi gereken emanetimiz olduğunun bilincindeyiz.
SESİMİZİ DUYURUYORUZ
Kocaelili akademik odalar ve sivil toplum kuruluşları olarak bileşenlerimizin ve çalışma gruplarımızın değerli üyeleriyle gönüllü olarak eğitim çalışmaları, fotoğraf sergileri, tanıtıcı doğa yürüyüşleri, toplantılar ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çevremizi kirleten, çevreye ve insan sağlığına zarar veren her türlü iş ve eylemin karşısında her türlü yolla tepkimizi ortaya koyuyoruz. Sanayi kenti olan Kocaeli’nde doğaya ve insan sağlığına zarar veren her uygulamada gerektiğinde hukuki mücadele veriyoruz gerektiğinde basın açıklaması, protesto ve benzeri yöntemlerle sesimizi yöneticilere duyuruyoruz.
ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI
Sevgili hemşehrilerimiz birlikte güçlü olalım istiyoruz. Bu nedenle sizlerle düşüncelerimizi, duygularımızı, bilgilerimizi, tecrübelerimizi, uyarılarımızı paylaşmak istiyoruz. Çevrenin geliştirilmesine, çevre sağlığının korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine nasıl katkıda bulunabiliriz, bireyler olarak nasıl bilinçlenebiliriz sorularını cevaplamak adına çevresel konuları ve sorunları, sağlık dahil çevre hakkını esas alan yazılarımızı bu köşeden iki haftada bir yayınlamak istiyoruz. Yazılarımızın herkese faydalı olmasını ve birlikteliğimize vesile olmasını dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.