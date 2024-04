KOCAELİ ÇEVRE PLATFORMU BAŞLARKEN…

İNSAN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Bugün ise hava, su, ışık, gürültü ve toprak kirliliğine sebebiyet veren yıkıcı sanayi faaliyetleri, ekosistem ile uyumlu üretim araçlarının tercih edilmemesi, tüketim alışkanlıkları, evsel ve ticari atıkların geri dönüştürül(e)memesi, çarpık kentleşme, zirai ilaçlar, hızlı nüfus artışı ve pek çok nedenle tehdit altında olan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkımızı” savunmak zorundayız. Çevre sorunlarımız artık sadece çevre kirliliği veya doğal güzelliklerimizin yok olmasından ibaret değildir. İnsanımızın sağlığı da tehdit altındadır.

YAŞANABİLİR BİR KOCAELİ

Kocaeli Çevre Platformu olarak sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile bir denge kurulması gerektiğini biliyoruz. Böylece yaşanabilir Kocaeli’nin hayal olmadığını öngörüyoruz. Hatta Samanlı Dağları’nın ve orman ekosisteminin, İzmit Körfezi’nin, Sapanca Gölü’nün, Kartepe’nin, tabiat parklarımızın ve nice doğal güzelliklerimizin gelecek nesillere teslim edilmesi gereken emanetimiz olduğunun bilincindeyiz.

SESİMİZİ DUYURUYORUZ

Kocaelili akademik odalar ve sivil toplum kuruluşları olarak bileşenlerimizin ve çalışma gruplarımızın değerli üyeleriyle gönüllü olarak eğitim çalışmaları, fotoğraf sergileri, tanıtıcı doğa yürüyüşleri, toplantılar ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çevremizi kirleten, çevreye ve insan sağlığına zarar veren her türlü iş ve eylemin karşısında her türlü yolla tepkimizi ortaya koyuyoruz. Sanayi kenti olan Kocaeli’nde doğaya ve insan sağlığına zarar veren her uygulamada gerektiğinde hukuki mücadele veriyoruz gerektiğinde basın açıklaması, protesto ve benzeri yöntemlerle sesimizi yöneticilere duyuruyoruz.

ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI

Sevgili hemşehrilerimiz birlikte güçlü olalım istiyoruz. Bu nedenle sizlerle düşüncelerimizi, duygularımızı, bilgilerimizi, tecrübelerimizi, uyarılarımızı paylaşmak istiyoruz. Çevrenin geliştirilmesine, çevre sağlığının korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine nasıl katkıda bulunabiliriz, bireyler olarak nasıl bilinçlenebiliriz sorularını cevaplamak adına çevresel konuları ve sorunları, sağlık dahil çevre hakkını esas alan yazılarımızı bu köşeden iki haftada bir yayınlamak istiyoruz. Yazılarımızın herkese faydalı olmasını ve birlikteliğimize vesile olmasını dileriz.