Karamürsel BAL'ı riske soktu!

Grubun 16 puanlı lider takımı Karamürselspor evinde ağırladığı, 4 puanlı son sırasındaki Körfez Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak, kazandığı taktirde BAL lige yükselmeyi garantilemiş olacaktı, büyük avantajı da kaçırdı.

Süper Amatör Lig Play-Off’un dokuzuncu haftanın önemli maçında Karamürselspor, Körfez Gençlerbirliği’ni konuk ettiği maçtan 1 puan çıkarıken ev sahibi takım büyük avantajı da kaçırmış oldu.

Galip geldiği taktirde Bölgesel Amatör Kümeye çıkmayı son hafta girmeden garantileyecek olan Karamürselspor evinde ligde hiçbir iddiası olmayan ve son sırada bulunan Körfez Gençlerbirliği ile berabere kalarak, gruptan çıkma mücadelesi veren 16 puanlı takımı Çayırovaspor ve 13 puanlı takımı Bağdatspor berabere kalarak her iki takımında birer puan alması avantajını da kaçıran Karamürselspor ligin son haftasını Çayırovaspor ile deplasmanda oynayacağı maça bırakarak BAL ligine yükselmeyi de riske soktu.

Hafta sonu Çayırovaspor'a konuk olacak olan 17 puanlı ve hiç mağlubiyeti bulunmayan Karamürselspor berabere kaldığı taktirde puanını 18 yaparak bir üst lige yükselir. Mağlup olduğu taktirde Çayırovaspor puanını 20 yaparak bir üst lige yükselirken, 14 puanlı Bağdatspor Darıca Türkelispor’u ve 14 puanlı Beylikbağı'nın da Körfez G.B:’yi yendiği taktirde puanlarını 17 yapar.

Bu durumda Karamürselspor Bağdatspor ile ikili averajlarda üstün olduğu için sadece Beylikbağıspor ile Play Out maçı yaparak burada galip gelen takım BAL ligine yükselir.

Hafta içi ve akşam oynanmasına rağmen maça taraftarların büyük ilgisi büyüktü. Maça Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu’da izledi.

Maçın Orta hakemi Mustafa Çalışkan, yardımcıları Yahya Özaydınlı ve Harun Güler, 90 dakika içerisinde zaman zaman verdikleri kararlara iki takım oyuncu ve teknik heyetleri tarafından eleştirilse de maç sonunda oyuncular ve teknik heyet tarafından teşekkür edildiler.