Yeni anayasa için havuz kurulacak

Partilerin yanı sıra üniversiteler, STK’lar, akademisyenler ve anayasa hukukçularının da görüşleri alınacak. Ortaya çıkan taslaklar ve görüşler bir havuzda toplanacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Kurtulmuş, gerçekleştireceği ziyaretlerde siyasi partilerden belli bir süre içinde yeni anayasaya ilişkin önerilerini vermelerini isteyecek. Bir yandan da üniversiteler, STK’lar, akademisyenler ve anayasa hukukçularının görüşleri alınacak. AKP ve MHP, anayasanın baştan sona değiştirilerek, sivil bir metnin ortaya çıkarılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapılan anayasa çalıştaylarında taslak bir metin ortaya çıkarılmıştı. MHP’nin de daha önce hazırlığını yaptığı 100 maddelik bir taslağı bulunuyor. Bu taslaklarla birlikte muhalefetten ve diğer toplum kesimlerinden gelen öneriler harmanlanarak, ortak bir metnin hazırlanması hedefleniyor.

50+1 tartışması

AKP'de 50+1 şartının değiştirilmesi görüşü de hâkim, ancak MHP bu tartışmalara soğuk bakıyor ve 50+1 ilkesinin, sistemin ana omurgası olduğunu savunuyor. Muhalefet cephesinde ise güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden önerilerin gündeme getirilmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasından sonra, partiler arasında tam mutabakat sağlanırsa, baştan sona yeni ve sivil bir anayasa metni ortaya çıkacak. Ancak, bu ihtimal çok düşük olarak görülüyor. AKP bu ihtimal gerçekleşmezse bile, üzerinde uzlaşılan maddelerin gündeme getirilmesini hedefliyor.

Kaynak: T24