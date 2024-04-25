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Recep Şeyhoğlu'nun acı günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Recep Şeyhoğlu'nun annesi Güneş Şeyhoğlu(90) hayatını kaybetti.

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Recep Şeyhoğlu'nun acı günü mask

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti eski yöneticilerinden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Recep Şeyhoğlu'nun annesi Güneş Şeyhoğlu(90) hayatını kaybetti. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Artvin Murgul Merkez Camii'nden kılınacak  cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# cenaze

25 Nis 2024 - 10:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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