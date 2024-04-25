İzmit ve Büyükşehir ekipleri birbirine girdi

“HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Belediye Başkanı Hürriyet; “Artık bu kadarı da fazla. Büyükşehir ekipleri bizim fen işleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Hiçbir müdürüme ve çalışanıma saldırıyı kabul etmem. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hukuki tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.
— Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) April 25, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.