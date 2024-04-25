İzmit ve Büyükşehir ekipleri birbirine girdi

“HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Belediye Başkanı Hürriyet; “Artık bu kadarı da fazla. Büyükşehir ekipleri bizim fen işleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Hiçbir müdürüme ve çalışanıma saldırıyı kabul etmem. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hukuki tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.