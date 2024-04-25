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İzmit ve Büyükşehir ekipleri birbirine girdi

İzmit Tavşantepe Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında fiziki tartışma ve kavga yaşandı. Olayın ardından bölgeye giderek bir açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ekip arkadaşlarıma yapılanı kesinlikle kabul edemem. Bu kavganın ve saldırının bedelini ödeyeceksiniz” dedi.

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“HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Belediye Başkanı Hürriyet; “Artık bu kadarı da fazla. Büyükşehir ekipleri bizim fen işleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Hiçbir müdürüme ve çalışanıma saldırıyı kabul etmem. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hukuki tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.
# İzmit belediyesi, saldırı, kavga, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, medya

25 Nis 2024 - 10:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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