Kaza, Kartepe ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Beşinci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücü S.K., BC 3787 TB plakalı tırıyla seyir halindeyken park halindeki 31 PAN 95 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki tırda da hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ukrayna uyruklu sürücü S.K’ye alkol testi yaptı. Yapılan teste sürücü alkollü çıkarken S.K'ye 6 bin 439 TL ceza kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Tutulan tutanak sonrasında tır gümrük otoparkına çekildi. Kazayı gören Mustafa Tezmen, “Seyir halindeki tır duran araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar sallandı. Kapıda menteşelerde hasar meydana geldi” dedi.
- Asayiş
Alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı
Kartepe ilçesine Ukrayna'dan tırla gelen yabancı uyruklu sürücü, park halindeki başka tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü 2.39 promil alkollü çıktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.