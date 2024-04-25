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Alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı

Kartepe ilçesine Ukrayna'dan tırla gelen yabancı uyruklu sürücü, park halindeki başka tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü 2.39 promil alkollü çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı
Alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı
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Kaza, Kartepe ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Beşinci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücü S.K., BC 3787 TB plakalı tırıyla seyir halindeyken park halindeki 31 PAN 95 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki tırda da hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ukrayna uyruklu sürücü S.K’ye alkol testi yaptı. Yapılan teste sürücü alkollü çıkarken S.K'ye 6 bin 439 TL ceza kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Tutulan tutanak sonrasında tır gümrük otoparkına çekildi. Kazayı gören Mustafa Tezmen, “Seyir halindeki tır duran araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar sallandı. Kapıda menteşelerde hasar meydana geldi” dedi.

Alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı
# Kartepe, ceza

25 Nis 2024 - 10:44 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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