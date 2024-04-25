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31 Mart sonrası dikkat çeken anket

Area Araştırma, 26 ilde yaptığı Nisan ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 34,4 ile birinci, AKP ise yüzde 32,5 ile ikinci parti oldu.

31 Mart sonrası dikkat çeken anket mask

Area Araştırma, " Türkiye Siyasi Durum Araştırması - Nisan 2024" başlıklı milletvekili seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.   

20-22 Nisan tarihlerinde 26 il ve 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek yapılan anketin sonuçlarına göre, yerel seçimlerde tarihi bir başarıya imza atarak birinci parti olan CHP'nin seçmen üzerindeki etkisinin sürdüğü görüldü. 

Seçmenlere, "Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yönetildiği anket sonuçlarında, kararsızlar dağıltılğında yüzde 34,4 ile CHP birinci, yüzde 32,5 ile AKP ikinci parti oldu.

AKP'DE DÜŞÜŞ

Ankette ayrıca AKP'deki düşüş de bir kez daha gözler önüne serildi. 2023 milletvekili seçimine göre AKP’de yüzde 3,1’lik oy düşüşü gözlemlenirken, CHP'de yüzde 9’luk oy artışı olduğu görüldü. Öte yandan İYİ Parti'deki düşüş ve YRP'deki yükseli dikkat çekti.

Araştırmaya göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra diğer partilerin sıralaması şöyle: 

» DEM Parti yüzde 9,9

»  MHP yüzde 9,1

» Yeniden Refah Partisi yüzde 5,6

» Zafer Partisi yüzde 4,0

» İYİ Parti yüzde 3,0

31 Mart yerel seçimlerinde CHP yüzde 37,76 ile birinci parti, AKP ise yüze 35,48 ile ikinci parti olmuştu. AKP'nin oy kaybı dikkat çekmiş, CHP'deki yükseliş de tarihi başarı olarak nitelendirilmişti. 

Kaynak: BİRGÜN

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25 Nis 2024 - 10:47 - Siyaset

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