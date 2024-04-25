- Hayatın İçinden

Faik Öztürk'ten kötü haber! Pıhtı atması sonucu felç geçirdi!

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan, şarkıcı ve iş insanı Faik Öztürk'ten kötü haber geldi... 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçiren 62 yaşındaki Öztürk'ün vücudunun sol tarafının felç olduğu ortaya çıktı.

Faik Öztürk'ten kötü haber! Pıhtı atması sonucu felç geçirdi! mask

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman ile 2000 yılından beri birlikte olan ve eğlenceli kimliğiyle bilinen Faik Öztürk yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, ünlü bir markanın yeni ürününün tanıtımı için düzenlenen davete katıldı.

SOL TARAFI FELÇ...

2018 yılında kalp krizi geçiren ve beş tıkalı damarına operasyon yapılan Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini dile getirdi.

Faik Öztürk Ankara’da fizik tedavi gördüğünü ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.

Kaynak: KARAR
# yeni, sağlık, ifade, TÜRK, Ankara

25 Nis 2024 - 10:58 - Hayatın İçinden

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