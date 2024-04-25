Artık tedavi olmadan ehliyet alınamayacak

Türkiye'de trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi sendromu teşhisi konmuş kişiler, bu yeni düzenleme ile artık sürücü belgesi alamayacaklar.

CİDDİ TRAFİK KAZALARINA SEBEP OLABİLİYOR

Uyku apnesi sendromu, kişinin uyku sırasında solunumunun durmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan ciddi bir sağlık problemi olarak biliniyor. Bu durum, sürücülerin direksiyon başında uyuyakalmasına ve böylece ciddi trafik kazalarına yol açabiliyor.

ÖNCELİKLE TEDAVİ OLMALARI GEREKİYOR

Uyku apnesi olan bireylerin, ehliyetlerini yenileyebilmeleri veya yeni ehliyet alabilmeleri için öncelikle tedavi görmeleri ve sağlık raporlarında uygun durumda olduklarına dair belgelendirme yapmaları gerekiyor.

ESKİ EHLİYETLERİN DEĞİŞTİRİLME SÜRECİ UZADI

Ayrıca, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre uzatılmıştı Yeni düzenlemelerle birlikte, tüm sürücülerin sağlık raporlarını güncellemeleri ve bu raporlarda uyku apnesi testi sonuçlarını da içermesi gerektiği belirtiliyor.

UYKU APNESİ HAKKINDA

Uyku apnesi, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ve uzun vadede kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve hatta felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Dolayısıyla, bu düzenleme sadece trafik güvenliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda uyku apnesi olan bireyleri sağlık sorunları konusunda bilinçlendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu değişiklikler, sürücülerin sağlıklarını ve trafikteki güvenliği ön planda tutan önemli adımlar olarak değerlendirilmekte. Uzmanlar, uyku apnesi tedavisinin erken teşhisle etkin bir şekilde yönetilebileceğini ve bireylerin normal ve güvenli bir hayat sürmelerini sağlayabileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle, tedavi edilen ve doktorlar tarafından uygun görülen sürücülerin ehliyet almalarında bir engel kalmayacak.

Kaynak: KARAR