Miras kavgalarında yeni uygulama devreye girdi

Türkiye'deki aile içi miras anlaşmazlıkları, mahkemelerdeki dava dosyalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Miras paylaşımı konusunda yaşanan tartışmalar, özellikle mülk dağıtımı eşit yapılmadığında büyük çıkmazlara ve hukuki mücadelelere neden olabiliyor. Yeni uygulamalar ve yasal düzenlemeler, miras hukukunda önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Son yıllarda miras hukukunda yapılan değişiklikler, ebeveynlerin taşınmazlarını çocukları arasında eşit olmayan yüzdelerle paylaştırması durumunda ortaya çıkan sorunlara odaklanmış durumda. Türk Medeni Kanunu, mülk sahibi ebeveynlere, mal varlıklarını diledikleri gibi çocukları arasında paylaştırma hakkı tanıyor. Ancak ebeveynlerin vefatı sonrasında, eşit olmayan paylaşımlar büyük anlaşmazlıklara yol açabiliyor.

'MİRAS KARDEŞLERE EŞİT DAĞITILMALI'

Ekonomim'de yer alan habere göre; özellikle yaşlılık döneminde ebeveynlerle daha yakın ilişkiler kurarak onların bakımını üstlenen çocuklar, miras paylaşımında daha büyük hisselere sahip olabiliyor. Bu durum, diğer kardeşler tarafından sıklıkla itiraz konusu yapılmakta. Miras bırakılan taşınmazlar üzerinde eşitsizlik olduğunda, Türk yargısı, vefat eden kişinin ardından kalan mirasın tüm kardeşler arasında eşit bölüşülmesi gerektiğini vurguluyor.

VEFATTAN ÖNCE YAPILAN SATIŞA YAPACAK BİR ŞEY YOK

Türk Medeni Kanunu'na göre, anne ve babalar kendilerine ait olan mülklerin tapusunu, istedikleri evlatlarına devredebilme hakkına sahip oluyorlar. Bu doğrultuda bir anne ya da babanın, evlatlarının arasında eşit olmayacak bir şekilde pay dağılımı yapmasına kanuni bir engel bulunmuyor.

Bahsi geçen uygulamadan kaçmak için bazı evlatlar, anne ya da babaları hayattayken üzerlerine aldıkları taşınmazları satabiliyor. Böyle bir durumda ise vefat sonrasında mahkeme, satıştan elde edilen gelirden kardeşlere herhangi bir pay verilmesini öngörmemekte.

50 YIL SONRA BİLE EVİNİZDEN OLABİLİRSİNİZ

Miras kalan kardeşlerden biri, ebeveynleri ikna ederek mülklerini kendi üzerine geçirse bile, taşınmazları devir eden kişinin vefat etmesi halinde kardeşler dava açarak kendi paylarını geri alma hakkına sahip olabiliyor.

MİRAS HAKKINI GERİ ALABİLİYOR

Gerçekleştirilen devir işleminin üzerinden 50 yıl bile geçmiş olsa, bu tür davalara zamanaşımı uygulanmaması nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünen evlat, asliye hukuk mahkemelerine başvurarak miras hakkını geri alabiliyor.

ANNE BABANIN ÖLÜMÜNDEN SONRA EŞİT DAĞITILMAK ZORUNDA

Ancak, söz konusu mülkleri miras bırakan anne ya da babanın vefatından sonra durumlar değişiyor. Bu tür miras davalarında zamanaşımı olmaması nedeniyle, söz konusu devir işleminin üzerinden 50 yıl bile geçmiş olsa, anne ya da babanın vefatı halinde miras, yeniden tüm kardeşler arasında eşit bölüşülmek zorunda.

Kaynak: KARAR