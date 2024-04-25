KORSAN SERVİSLERE GEÇİŞ YOK!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yetki belgesi almadan “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da anında değerlendiren ekipler, Kocaeli İl, ilçe Trafik Emniyet ve Jandarma ekipleri ile beraber koordineli çalışıyor.

BİN 495 ARAÇ DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri, Emniyet Trafik ve Jandarma ekipleriyle birlikte belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bin 495 servis aracı denetledi. Bu denetimlerde 69 servis aracı için zabıt varakası tutuldu.

DENETİMLER SÜRECEK

Denetimler kapsamında tutulan 69 zabıt varakasından 19’u encümene sevk edildi. 36 adet evrak ise işlemde bekliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek.