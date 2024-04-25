İZMİT BELEDİYESİ EKİPLERİNE SALDIRI!

İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Şehir Hastanesi bağlantı yolunda iyileştirme, aydınlatma ve merdiven çalışması yapmıştı. Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak adına hafta sonu aynı yolda asfalt çalışması planlandı. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve ekibi, bu sabah ön hazırlık için gittikleri İzmit Belediyesinin sorumluluk alanı olan yolda Büyükşehir ekipleri tarafından alana alınmadı ve fiziksel saldırı ile karşılaştı.

HÜRRİYET, TÜM SÜRECİ ANLATTI

Tüm süreci kamuoyu ile paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Tavşantepe Mahallesi’nde seçim öncesinde bir cami ziyareti gerçekleştirmiştik. Bölge sakinleri, Şehir Hastane bağlantı yolunun konforsuz olduğunu dile getirmiş ve iyileştirme talebinde bulunmuşlardı. Biz de hemen ertesi günü yolu genişlettik ve güneş enerjili aydınlatma direklerimizi yerleştirdik. Hem aydınlatma güvenlik sorunlarını hallettik hem de yolu stabilize ettik.

“İLK ÖNCE MERDİVENİ KALDIRDILAR”

Yolun belli bir bölümü bizim sorumluluk alanımız belli bir yerden sonrası da hastanenin mülkiyetli alanına giriyor. Hastaneye yazı yazarak bir kapı açılması ve yolun komple asfalt ya da beton yol yapılmasıyla ilgili gereğini yapacağımızı söyledik. Hastaneden cevap beklerken seçimden sonra merdiven kısmı kapatıldı. O merdiveni yeniden kullanıma açtık. Bu sabah bizim sorumluluk alanımızda olan ve 3 aydır emek verdiğimiz alanda Büyükşehir iş makinaları geliyor ve yolu baştan kapatıyor.

“MECLİS ÜYESİNİN KIŞKIRTMASIYLA”

Biz burası için bir asfalt hazırlığı yapıyorduk. Fakat Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimizi alana sokmuyor. Bir de üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize fiziki saldırıda bulunuyorlar. Hemen alana geldik. Uzun süredir buradaki ihtiyacı görmeyen, hizmet getirmeyen Büyükşehir, sırf İzmit Belediyesi ile uğraşmak için, ‘İzmit Belediyesi yapmıyor, biz yapıyoruz’ algısı yürütmek için, Meclis Üyesi İbrahim Efe’nin de kışkırtmasıyla ekiplerimize fiziki saldırı gerçekleştirdiler. Bu yaşananlardan dolayı sorumlu idarecileri bu sorumsuzlukları nedeniyle kınıyorum.

“ELLERİNDE YAZI YOK”

Madem burada bir çalışma yapılacaktı, o zaman bize bilgi verilmeliydi. Hastaneden yazı var mı diyoruz, yok. Sadece bilgi verdiler diyorlar. Çalışma yazınız var mı diyoruz, o da yok. Büyükşehir alanlarına biz girsek siz ne yaparsınız diye soruyoruz, ona da cevap yok. Burada kötü niyet var. Biz hizmeti engelleyen bir anlayışta hiç olmadık. Göreve geldiğimizden beri uzlaşı diyoruz. Bizim sorumluluk alanlarımızda bize bilgi verin, yazı yazın ya da bir telefon edin. Biz Büyükşehirin bu hizmeti sunmasından asla gocunmayız, engellemeyiz.

“ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Fakat bunu birbirimize haber vererek, nezaket kuralları içerisinde yapmalıyız. Biz Büyükşehirin amacını gördük. Buyursun burada asfalt çalışmasını yapsınlar. Biz teşekkür etmesini biliriz. Fakat bugün Fen İşleri Müdürümüze, çalışan ekiplerimize fiziki saldırı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerine çağrıda bulunuyorum. Bunun hesabını soracağım. Hiçbir müdürüme, çalışanıma fiziki müdahaleyi kabul etmiyorum. Bu konuda gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız.

“ORGANİZE BİR SALDIRI”

Bundan sonrası için uzlaşı istiyoruz. Bize haber verilmesini istiyoruz. Biz birlikte iş yapmak istiyoruz. Beraberce hizmet etmek istiyoruz. Bugün yapılan gerçekten sinsi bir plan. Toplum önünde bizi küçük düşürmeye dönük organize bir saldırı. Muhtarın haberi yok, okul idaresinin haberi yok, hastaneden alınmış resmi bir yazı yok. Büyükşehir ekipleri bir anda bizim alanımıza giriyor, yolu kapatıyor. Benim ekiplerim asfalt hazırlığı için buraya geliyor ve bu manzarayla karşılaşıyor. Bizim ekiplerimizi kendi alanımıza almıyorlar.

“BÜYÜKŞEHİR BU YANLIŞTAN DÖNMELİ”

Bir de arkadaşlarımızı darp ediyorlar. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Büyükşehir bu yanlıştan bir an önce dönmeli. Biz kendi sorumluluk alanlarımızı yaparız. Sadece engel olmasınlar. Bu kavgalara gerek yok. Bu durum kabul edilebilir değil. O zaman biz de Büyükşehirin alanlarına hiçbir bilgi vermeden, hiçbir yazı yazmadan, hiçbir telefon etmeden girelim. Örneğin İnönü Caddesi’nde dubaları boyamak istedik, izin vermediniz. O zaman biz de sizlerin sorumluluk alanlarınıza izinsiz, haber vermeden girelim.

“UZLAŞI İSTİYORUZ”

Lütfen biraz uzlaşı. Lütfen beraber hizmet edelim. Birbirimize bilgi verelim. Biz bu konuda erinmeyiz. Teşekkür etmekten de asla gocunmayız. Sonuçta seçilmiş belediye ve belediye başkanlarıyız. Dolayısıyla nezaket gereği birbirimize bilgi vermek çok zor olmasa gerek. Bundan sonra biz yapıcı tavrımızı devam ettireceğiz. Uzlaşı arayışımızı devam ettireceğiz. İnşallah bu uzlaşı arayışımıza olgunlukla cevap gelir.

“BERABER HİZMET ETMEYE HAZIRIZ”

Burada AKP’li meclis üyelerini yaptığı şovu da unutmayacağız. Kendilerini yere atarak ‘Beni darp ediyorlar’ diye bağırdığı videoları da yayınlayacağız. Şaşkınlıkla izledik. Tuhaf bir tiyatro yaşadık. Beraberce hizmet etmek varken ne gerek var bunlara. Çalışan insanlar neden birbirine zarar versin. Sağduyu çağrısı yapıyorum. Beraber hizmet etmeye hazırız. Aylarca neredeydiniz, neden bunca zaman yapmadınız demem. Yapılan her iş vatandaşın lehinedir. Biz bu konuda hukuki süreci başlatacağız” ifadelerini kullandı.

GENÇTÜRK, “KÖTÜLÜKLE MÜCADELE EDİYORUZ”

CHP’li Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk, “Biz bu kente hizmet etmek için görev alan siyasileriz. Fakat bizim işçilerimiz darp ediliyor. Bunu ne kadar büyük bir durum olduğunu ilerleyen süreçte herkes görecek. Bunun karşılığının da büyük olduğunu herkes görecek. Kimse görevinin başında bir emekçiye saldıramaz. Hele ki bir siyasinin saldırıya ön ayak olma hakkı yok. Burada organize kötülük var. Bu kötülük Fen İşleri Müdürlüğümüze sirayet etti. Biz sadece hizmet mücadelesi vermiyoruz kötülükle mücadele ediyoruz. Bu sürecin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

GÜREŞEN, “YAPICI TAVRIMIZA SALDIRI İLE CEVAP VERDİLER”

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Hasta sonu asfalt atmak üzere hazırlık çalışmalarımız vardı. Okul olduğu için özellikle hafta sonunu seçtik. Sabah buraya ön hazırlık için geldiğimizde Büyükşehir ekipleri de gelmişti. Kamyonumuzu içeri almadılar. Durumu anlattım, bir yetkili gelsin konuşalım dedim. 15-20 kişi bir anda 50-60 kişi oldu. Yapıcı davranmak adına ellerinde bir yazı olup olmadığını sordum. Sonuçta biz kamu görevlisiyiz ve belirli mevzuatlara göre iş yapıyoruz. yazı yok, muhtarın haberi yok, okul idaresinin haberi yok. Bizleri aşağıya kadar sürüklediler. Ekip arkadaşlarım da darp edildi. Ben 12 yıldır belediye çalışanıyım, böyle bir durumla karşılaşmadım. Direkt saldırgan hareketlerle geldiler” dedi.