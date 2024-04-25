AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe’nin takla şovu!
AKP'li İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe'nin kendini yere atıp takla atması tiyatro sanatçılarına taş çıkardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi ekipleri arasında sabah saatlerinde yaşanan kavga olayının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir açıklama yapmış ve yaşananlara tepki göstererek “Bu saldırı olayının sorumluları hukuki olarak bedelini ödeyecek” demişti.
EFE’Yİ HEDEF ALMIŞTI
Hürriyet açıklamasının devamında ise İzmit Belediye Meclisi’nin AKP’li meclis üyelerinden İbrahim Efe’nin büyük bir tiyatro sahnelediğini ve saldırı oluyormuş gibi kendini yerde sürüklediğini belirterek, “Burada AKP’li meclis üyelerinin yaptığı şovu da unutmayacağız. Kendilerini yere atarak ‘Beni darp ediyorlar’ diye bağırdığı videoları da yayınlayacağız. Şaşkınlıkla izledik. Tuhaf bir tiyatro yaşadık. Beraberce hizmet etmek varken ne gerek var bunlara” diyerek görüntüleri yayınlayacaklarını dile getirdi.
EFE KENDİNİ YERE ATIYOR
Hürriyet, daha sonra ise AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe’nin görüntülerini paylaştı. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntülerde AKP’li Efe’nin kendini yere attığı ve ardından “Saldırıyorlar, polis yok mu?” diye bağırdığı görülüyor.
AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe’nin takla şovu tiyatro sanatçılarını aratmadı.
25 Nis 2024 - 11:38 - Siyaset
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.