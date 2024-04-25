Büyükşehir, saldırı hakkında açıklama yaptı

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

YORUMSUZ!

" İzmit Belediyesi’nin değil Şehir Hastahanesi sorumluluğunda olan alana, Şehir Hastanesi Yönetiminin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellemesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir. Takdir halkımızındır."