25 Nis 2024 - 12:35- Siyaset G:

Büyükşehir, saldırı hakkında açıklama yaptı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt hazırlığı çalışmaları için gittiği Şehir Hastanesi bağlantı yolunda Büyükşehir ekiplerinin fiziksel müdahalesiyle karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama ve paylaşımda bulundu.

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Büyükşehir, saldırı hakkında açıklama yaptı mask

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

YORUMSUZ!

" İzmit Belediyesi’nin değil Şehir Hastahanesi sorumluluğunda olan alana, Şehir Hastanesi Yönetiminin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellemesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir. Takdir halkımızındır."
# İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, saldırı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arbede, İzmit belediyesi, çalışma

25 Nis 2024 - 12:35 - Siyaset

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Yorumlar

(5)
04

Emekli - CHP li ozgur özel saray ile görüşmesinden dolayı çok büyük oy kaybetti.bugun seçim olsa CHP aldığı oyu alamaz.recep ile görünüyorsa CHP seçmenine ihanet ediyorsun

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 25 Nisan 13:42
05

Derince'li Oğuz - @ Emekli 04 nolu yoruma cevabı: Hüsnü kuruntun her kes herkes ile görüşür,adam seçimden 1.parti çıkmış tabiki merkezi Yönetim ve ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüşecek,Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyordun kaç seçime girdi hepsini kaybetti

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:11
03

Izmitli41 - İzmiti alınca heryeri kendilerinin zannediyor amaç iş yapmak değil şov yapmak

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 25 Nisan 13:32
02

Çekirge - Etme bulma dünyası bir zamanlar tasmalalarını sahip çık diyenler biraz kibar yazıyorum şimdi tasmalalılarınıza siz onur varsa sahip çıkın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:08
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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