Büyükşehir, saldırı hakkında açıklama yaptı

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
YORUMSUZ!
" İzmit Belediyesi’nin değil Şehir Hastahanesi sorumluluğunda olan alana, Şehir Hastanesi Yönetiminin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellemesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir. Takdir halkımızındır."
YORUMSUZ!
İzmit Belediyesi’nin değil Şehir Hastahanesi sorumluluğunda olan alana, Şehir Hastanesi Yönetiminin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellemesi ile… pic.twitter.com/U1iOqSDBbd
— Kocaeli Büyükşehir (@kocaelibld) April 25, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Emekli - CHP li ozgur özel saray ile görüşmesinden dolayı çok büyük oy kaybetti.bugun seçim olsa CHP aldığı oyu alamaz.recep ile görünüyorsa CHP seçmenine ihanet ediyorsun
Derince'li Oğuz - Hüsnü kuruntun her kes herkes ile görüşür,adam seçimden 1.parti çıkmış tabiki merkezi Yönetim ve ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüşecek,Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyordun kaç seçime girdi hepsini kaybetti
Izmitli41 - İzmiti alınca heryeri kendilerinin zannediyor amaç iş yapmak değil şov yapmak
Çekirge - Etme bulma dünyası bir zamanlar tasmalalarını sahip çık diyenler biraz kibar yazıyorum şimdi tasmalalılarınıza siz onur varsa sahip çıkın.
Geri Zekalı - kaybettiniz kibirlisiniz saygısızsınız
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.