- Spor

Play - Off takvimi açıklandı

Kocaelispor'un da mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de Play - Off takvimi açıklandı. Play - Off mücadeleleri, 16 Mayıs’ta başlayacak, 30 Mayıs’ta gerçekleşecek olan finalle sona erecek

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Play - Off takvimi açıklandı mask

FİNAL 30 MAYIS’TA 

Trendyol 1. Lig’de Play - Off takvimi açıklandı. Play - Off 1. tur maçları, 16 Mayıs’ta oynanacak. 2. tur ilk maçları 20 Mayıs, 2. tur ikinci maçları ise 24 Mayıs’ta oynanacak. Play - Off finali ise 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Play - Off’u kazanan takım, ilk 2 sıradaki takımlar gibi Süper Lig’e çıkacak. Temsilcimiz Kocaelispor’da Play - Off’ta yer almak için mücadele ediyor. Temsilcimizin, Bandırmaspor, Bodrum FK ve Sakarya maçlarından sonra Play - Off’a kalıp kalmayacağı belli olacak.
# Kocaelispor

25 Nis 2024 - 13:09 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.432.719 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL