FİNAL 30 MAYIS’TA
Trendyol 1. Lig’de Play - Off takvimi açıklandı. Play - Off 1. tur maçları, 16 Mayıs’ta oynanacak. 2. tur ilk maçları 20 Mayıs, 2. tur ikinci maçları ise 24 Mayıs’ta oynanacak. Play - Off finali ise 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Play - Off’u kazanan takım, ilk 2 sıradaki takımlar gibi Süper Lig’e çıkacak. Temsilcimiz Kocaelispor’da Play - Off’ta yer almak için mücadele ediyor. Temsilcimizin, Bandırmaspor, Bodrum FK ve Sakarya maçlarından sonra Play - Off’a kalıp kalmayacağı belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.