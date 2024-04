FİNAL 30 MAYIS’TA

Trendyol 1. Lig’de Play - Off takvimi açıklandı. Play - Off 1. tur maçları, 16 Mayıs’ta oynanacak. 2. tur ilk maçları 20 Mayıs, 2. tur ikinci maçları ise 24 Mayıs’ta oynanacak. Play - Off finali ise 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Play - Off’u kazanan takım, ilk 2 sıradaki takımlar gibi Süper Lig’e çıkacak. Temsilcimiz Kocaelispor’da Play - Off’ta yer almak için mücadele ediyor. Temsilcimizin, Bandırmaspor, Bodrum FK ve Sakarya maçlarından sonra Play - Off’a kalıp kalmayacağı belli olacak.