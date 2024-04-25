Yeşil - Siyahlılar sıkı çalışıyor

TAKIMDA EKSİK YOK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, Bandırmaspor ile sahasında mücadele edecek. Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan ve 1-0 mağlubiyetle tamamlanan Ümraniyespor maçından sonra takımda moral bozukluğu yaşandı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, olası kötü bir senaryo daha yaşamamak adına futbolcularını sıkı şekilde çalıştırıyor. Şu an için takımda eksik yok. Geçtiğimiz hafta sakatlığını atlatan Giorgi Kharaishvili’de herhangi bir sorun yok. Beklenenden daha hızlı iyileşen Fofana da takımla birlikte çalışmaya başladı. Kocaelispor maçtan bir gün önceye kadar hızlı tempoda çalışacak. Bandırma karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.