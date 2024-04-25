- Spor

Yeşil - Siyahlılar sıkı çalışıyor

Kocaelispor, pazar günü oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Ümraniyespor yenilgisi ile adeta şoka uğrayan temsilcimiz, işini şansa bırakmamak adına sıkı çalışıyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Yeşil - Siyahlılar sıkı çalışıyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

TAKIMDA EKSİK YOK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, Bandırmaspor ile sahasında mücadele edecek. Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan ve 1-0 mağlubiyetle tamamlanan Ümraniyespor maçından sonra takımda moral bozukluğu yaşandı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, olası kötü bir senaryo daha yaşamamak adına futbolcularını sıkı şekilde çalıştırıyor. Şu an için takımda eksik yok. Geçtiğimiz hafta sakatlığını atlatan Giorgi Kharaishvili’de herhangi bir sorun yok. Beklenenden daha hızlı iyileşen Fofana da takımla birlikte çalışmaya başladı. Kocaelispor maçtan bir gün önceye kadar hızlı tempoda çalışacak. Bandırma karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkılacak.
# Kocaelispor, Ümraniyespor

25 Nis 2024 - 13:11 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.432.719 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL