Başkan Deniz: “Yerel yönetimler ivedilikle hareketle geçmelidir”

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz, Artan enflasyon ile günden güne maaşları eriyen milyonlarca emekli, her platformda sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. 10 bin TL'lik maaş ile açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emeklilerin sorunlarını ise Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz dile getirdi. Temel tüketim ürünlerine art arda gelen zamların emekliyi sosyal hayattan kopardığını ifade etti. İhsan Deniz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi,

TARAFSIZ OLUNMALI

“31 Mart seçimleri geride kaldı. Şimdi yerel yöneticiler için tam yol ileri çalışma zamanı devlette devamlılık esastır. Eski yönetimler şunu yapmış bunu yapmış mazeretleri seçmen tarafından yaptırım gücü olmayan bir bilgi ötesine geçmez. Bunlar tamamen yargıya havale edilmeli. Kocaeli genelinde 311 bin emekli vatandaş var. Herhangi partiden olursa olsun büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından bu insanlar dikkate alınmalı yerel yönetimler ivedilikle harekete geçmelidir.

EMEKLİ VATANDAŞLAR SOSYAL HAYATTAN KOPARTILMA AŞAMASINA GETİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu ve altıncı ayda enflasyonun artışı kadar temmuz maaşlarına yansıtılacağını söyledi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranında artış yansıyacağını üstüne zam verilmeyeceği açıklandı. Oysa ekonomist tek adam bu durumun sorumluluğunu üstlenip 818 milyarlık açığın sorumlusu olduğunu kabul ediyor. Emeklinin bayram ikramiyelerinde bin lira artışı övünerek propagandasını yapıyor. Meydanlarda propaganda yapan ekonomist tek adam hiç bin liranın alım gücünden söz etmiyor. İki gün içerisinde birçok kaleme zam geldi. Emekli vatandaşlar sosyal hayattan kopartılmasına aşamasına getirildi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ ONAYLIYORUZ

31 Mart öncesi kısmen sosyal belediyecilik yapmaya çalışanlar tüm kısıtlamalara rağmen halk mutfakları başarılı olmaya çalışıyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışında uzak olanlar ise halkın parasını pahalı eşyalar alarak, odasına jakuzi yaparak harcıyorlar. Biz emekliler olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla olan her türlü hizmeti onaylıyor ve devamını da bekliyoruz. Yerel yönetimlerin Kocaeli’de emekli lokallerine emeklileri de katarak çalışmaların birlikte yürütülmesini öneriyoruz. Unutmayın ki bugünün yöneticileri yarının emeklileridir. Şimdiden kendi geleceğinize yatırım yapın”