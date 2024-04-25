Başkan Gökçe’nin Konukları Eski Başkanlar Alan ve Toker

Geçmiş dönemde kentimizde görev yapan Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Özcan, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Gökçe’ye tebriklerini ileten başkanlar, Derince’yi hizmetlerle dolu bir dönemin beklediğini ifade ettiler. Konuklarına nezaketleri için teşekkür eden Başkan Gökçe, görüşme esnasında ilçede yapmayı planladıkları çalışmalar ve projelerle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.