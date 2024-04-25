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Başkan Gökçe’nin Konukları Eski Başkanlar Alan ve Toker

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, geçmiş dönem kentimizde görev yapan belediye başkanlarını konuk etti

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Başkan Gökçe’nin Konukları Eski Başkanlar Alan ve Toker mask

Geçmiş dönemde kentimizde görev yapan Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Özcan, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Gökçe’ye tebriklerini ileten başkanlar, Derince’yi hizmetlerle dolu bir dönemin beklediğini ifade ettiler. Konuklarına nezaketleri için teşekkür eden Başkan Gökçe, görüşme esnasında ilçede yapmayı planladıkları çalışmalar ve projelerle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.
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25 Nis 2024 - 13:18 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Emekli - CHP seçmenine ihanet etti akp ile görüşmek seçmene ihanettir.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 13:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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