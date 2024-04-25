Başkan Durul’dan 58. yıl mesajı

“GURURUNU YAŞIYORUZ”

Durul, yayınlanan videolu mesajda şu ifadelere yer verdi: “ Kıymetli Kocaelispor ailesi, kıymetli Kocaelisporlular, yönetim kurulu üyelerimiz, kongre üyelerimiz, sevgili gençlerimiz, sporcularımız, kulübümüzün emektarları sevgili çalışma arkadaşlarım. Bu önemli günde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kocaelispor’u tarihi bir günde başta Atamız olmak üzere 24 Nisan’ı anıyor ve 58. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarım asrı aşkın süredir değişmeyen kutsal aramamız altında, asil varlığını sürdürerek tarihinde büyük destanlar yazan, gelenekleri ve değerleri ile nesillerine ışık tutan bir kulüp olarak varlığını sürdürmenin gururunu yaşıyoruz.

“SEVDAMIZIN EN GÜÇLÜ TEMEL TAŞLARISINIZ”

Bu kutlu yolda ebediyete intikal etmiş olan kurucularımızla başlayarak, kulübümüze emek veren tüm başkanlarımızın, yöneticilerimizin, teknik ekiplerimizin, oyuncularımızın, kulübümüz çalışanlarının, vefakar taraftarımızın, paydaşlarımızın ve geçmişteki tüm değerlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun. Kendilerine ne kadar şükran duysak azdır. Onların vizyonları, fedakarlıkları ve azimleri bugün bize miras kalan bu büyük ailenin temellerini atmıştır. Elbette bu büyük ailenin en değerli üyeleri, kuruluştan bu güne hiçbir zaman vazgeçmeyen, her zaman en ön saflarda yer alan değerli taraftarlarımız, sizler bu takımın gerçek kahramanları ve sevdamızın en güçlü temel taşlarısınız.

“58. YILIMIZIN, SÜPER LİG’E YÜKSELME YILIMIZ OLMASI DİLEĞİYLE”

1966 ruhuyla oluşturulmuş kulübümüz, bizi sadece sporcular olarak değil, insan olarak da geliştirmekte, bireysel ve toplumsal anlamda yüceltmektir. Kocaelispor bizlere bir takımın nasıl bir aile ve nasıl bir toplum olabileceğinin en canlı örneğini sunmaktadır. 58. yıldönümünde geçmişin hatıraları ile gururlanırken, geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi de yeniliyoruz. Yeni başarılar ve yeni zaferler için kenetlenmiş durumdayız. Unutmayalım ki Kocaelispor sadece bir futbol kulübü değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bizler bu yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Camianın bu anlamlı günü kutlaması yapımızı daha da güçlendiriyor. Birlikte, ilk günkü heyecanla daha nice yıldönümlerini kutlamak dileğiyle. İnşallah inancımız odur ki 58. kuruluş yıldönümümüz, Süper Lig’e yeniden yükseliş yılımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm Kocaelispor ailesinin bu özel gününü kutluyor. En kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.