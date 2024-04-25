Yusuf  Cihat’la 1 yıl daha

Kocaelispor’a 2022-2023 sezonunda transfer olan Yusuf Cihat Çelik, bir sezon daha Kocaelispor forması giyecek. Yetenekli oyuncunun sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonu kullanıldı. Kocaelispor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Profesyonel futbolcumuz Yusuf Cihat Çelik'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.”