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Yusuf  Cihat’la 1 yıl daha

Kocaelispor’un başarılı futbolcularından Yusuf Cihat Çelik ile sözleşme uzatıldı. Yusuf Cihat, 2024-2025 sezonunda da Kocaelispor forması giyecek

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Yusuf  Cihat’la 1 yıl daha mask

Kocaelispor’a 2022-2023 sezonunda transfer olan Yusuf Cihat Çelik, bir sezon daha Kocaelispor forması giyecek. Yetenekli oyuncunun sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonu kullanıldı. Kocaelispor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Profesyonel futbolcumuz Yusuf Cihat Çelik'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.”
# 2024, Kocaelispor

25 Nis 2024 - 13:44 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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