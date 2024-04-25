Gökhan Değirmenci: Sonuna kadar üçüncülüğü kovalayacağız”

“BU DURUMA HAZIR OLMALIYIZ”

Ümraniye’yi yendiğimiz taktirde üçüncülük için büyük bir avantaj yakalayacaktık. Bizim pozisyonumuz daha çoktu. Kazanamadık ancak daha şansımız bitmedi, 3 maçımız kaldı, kalan maçlarda maksimum puanı alıp üçüncülük hedefine ulaşmak istiyoruz. İnşallah diğer sonuçlar da istediğimiz gibi gerçekleşir. Sonuna kadar üçüncülüğü kovalayacağız, bunu başaramazsak Play-Off oynayacağız. Bu duruma tüm şehir olarak hazır olmalıyız.

“GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Hafta sonu Bandırma ile karşılaşacağız. Rakibimizin Play-Off’ta kalmak istiyor. Biz ise dediğim gibi hem üçüncülük hedefimizi sürdürmek hem de Play-Off’taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evimizdeyiz ve taraftarımızın, camiamızın desteği ile maçı kazanacağımızı düşünüyorum.

“ANALİZLER YAPIYORUZ”

Mustafa hocanın gelmesi ile birlikte daha çok topla oynayan bir takım olduk. Top sizdeyken arkada boşluklar olabiliyor. İyi oynadığımız maçlarda şanssız goller de yedik. Ümraniye maçında da bu tür pozisyonlar yaşadık. Bunların analizlerini yapıyoruz. Play-Off’lar tek maç olacak. Play-Off maçlarında ne kadar gol yemezsen, ne kadar 0’da götürürsen maçı kazanma ve rakibini eleme şansın o kadar artıyor.

“HEDEFİMİZ BELLİ”

Tüm takım dün konuştuk. Hedefimiz belli. Her şeyin elimizde olduğunu biliyoruz. Play-Off’tan çıkmak istiyorsan maçlarını kazanmalısın. Üçüncü olursan şansın yüzde elli, olamazsan yirmi beş. Herkes çıkmak istiyor ve motivasyonumuz yüksek. Önümüzdeki maçlar hedefi olan maçlar. Daha önce 6-7 kez Play-Off deneyimi elde ettim. Bu camia da oynadı ve herkes Play-Off’un nasıl bir süreç olduğunu biliyor.

BU CAMİANIN YERİ SÜPER LİG’DİR

Sezonun genelinde iyi oynayan takımdan ziyade o gün daha çok isteyen, mücadele eden, inanan takımların kazandığı Play-Off’lar gördüm. Burada da böyle olacak. İnanarak ve isteyerek çalışıyoruz. İnşallah bu camiaya şampiyonluğu getirmek istiyoruz. 2. Lig’deyken Kocaelispor’a geldim. İlk gün de söyledim, bu camianın yeri Süper Lig’dir ve inşallah bunu başarmak bize nasip olur.