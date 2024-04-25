ÜMRANİYESPOR MAÇINI MUSTAFA GÜRSEL KAYBETTİ

Herkesin katkısı olan bu olayda, Mustafa Gürsel de Göztepe'yi çökertecek hamleleri yaparak, oyuncu değişiklikleriyle beraberliğe katkı sağladı. Sonra da futbolcularıyla beraber galibiyete imza attı. Aynı Mustafa Gürsel, Çorum deplasmanında da yerinde müdahalelerle oyunu kenardan iyi okuduğunu gösterdi.

Hamle oyuncularıyla birlikte skoru değiştirdi. Hatta bana göre o maçı kazandık. Zira kalecinin içeride tuttuğu bir top var.

Yani verilmeyen nizami bir golümüz var. Hem de çok kritik bir anda. Daha sonra hiçbir ön görüde bulunulamayacak, hiçbir şekilde taktik yapılamayacak, sezonun en zor maçlarından biri sayılabilecek Giresunspor maçına geldi sıra.

İsmet Paşa'da sahaya zar zor çıkan, tekmeye kafa koyan, rakibi her türlü sakatlama riski ile kendini de sakatlayabilecek yapıdaki çocuklara karşı futbol oynamak zordur. Düşünün, Candias Amaral gibi Portekiz milli takım oyuncuları, yine Beridze gibi milli takım oyuncusu veya diğerleri, daha dün Giresunspor alt yapısında oynayan çocuklara karşı sahaya çıktılar. O maçta tabi ki Mustafa Gürsel'in hamle oyuncuları vardı.

Ancak burada Mustafa Gürsel'in bir katkısının olması veya etkisinin olması mümkün değil. Sahaya çıkın, oynayın, ezmeyin, idman maçı gibi gollerinizi atın demiştir büyük ihtimalle. Çünkü benim meslek yaşamında en çok korktuğum maçlar bu sıradan maçlardır.

Çünkü ortada bir Giresunsporluluk ruhu yok. Sadece küme düşmüş takımda kendini göstermeye çalışan gençlerin mücadelesi var. Ve o gençler de kendilerini göstermek için kendilerini de rakibini de sakatlamaktan çekinmezler.

İşte Giresun maçında bunu yaşadı Kocaelisporlular. 2-0 kazanılan o maçtan sonra hazırlıklar çok daha kritik maç olan Ümraniyespor maçı için başlatıldı. İlk yarıdaki maç öncesinde Kocaelispor, Ümraniyespor, İzmit'te 4-0 yeneceği tahmininde bulunan ben, o maça kadar tam 8 maçın skorunu bilmiştim.

Yani Kocaelispor’un 8 hafta üst üste oynadığı maçların skorlarını bir gol hariç tahmin etmiştim. Düşünün böyle bir seriyle çıktığımız Ümraniye karşısında benim tahminim 4-0 iken tam 3-0 yenilmemiz, aradaki tam 7 gollük farkın bir açıklaması olmalıydı. Benim tahminlerim kehanet değil, tamamen istatistiklere dayalı ve normal şekilde olması gereken sonuçlar.

Ama o Ümraniye'nin hocası Mustafa Gürsel, İzmit'te Kocaelispor’u 3-0 yenerek Ertuğrul Sağlam’a büyük şok yaşatmıştı. Bu kadar istikrarsız birlikte bir haftası bir haftasını tutmayan ortam yaratıldıysa bunun altında bir şeyler aramakta fayda var. Engin Koyun biraz kafasını kaldırdı, Şike'den söz etti, bahisten söz etti, bir süre sonra görevini bıraktı.

Ertuğrul Sağlam’ın başından beri hakemlere cephe aldı, bir şekilde görevi bıraktırıldı. Şimdi de Ümraniyespor maçına çıkan Kocaelispor, o gece benim beklediğim derecede kötü oynadı. Mustafa Gürsel kesinlikle duygusal bir ortamda çıkmadı maça, bundan eminim.

Talebelerine sarıldı, maçtan önce güzel görüntüler oluştu. Ümraniye için adeta 9 puanlık bir maçtı. Bu maça kadar, Kocaelispor’a gelene kadar Ümraniye'yi hazırlayan Mustafa Gürsel, bu kez Kocaelispor’u, Ümraniye'ye karşı hazırlamıştı.

Yakından bildiği atmosferde, yakından tanıdığı talebeleriyle çok güzel bir diyalog sergiledi. Ancak Mustafa Gürsel'in bu kez beni şaşırtan bir hatasını tespit ettim. Göztepe, Çorum, Giresun maçlarında 7 puan kazandıran Mustafa Gürsel ve ekibi, Ümraniye karşısında erken uyarı sinyalleri aldı, önlem almadı.

Bu maça kadar takımın en sağlam adamı olan Emir Ortakaya'yı nedense bu maça motive edemedi. Ümraniye'deki futbolcular Mustafa Gürsel'in talebeleriydi. Fenerbahçe'den kiralık gelen Tiago Çukur, Fenerbahçe'den kiralık gelen Emir Ortakaya'ya rakip oldu.

Bu iki arkadaş sık sık karşılaştılar. Tamamında Diogo Çukur galip geldi. Emir bu maçta duygusal bir yenilgi yaşadı.

Hücum hattına bakarsak, Azeri Şeydeyev'de toparlanma gördük. Kendine gelmişti. Ümraniye maçında 11'de oynatılması doğruydu.

Rakibi parçaladı, darmadağın etti. Kedi fare gibi oynadı, ancak egoist davrandı. Uygun ortamlarda pas atsaydı, Kocaelispor, Ümraniye'ye fark atacaktı.

Bunu yapmadı, arkadaşlarını küstürdü. Dolayısıyla ondan pas bekleyen kanat forvetler, Şeydeyev'in oynadığı futbolu izledi. Bir kez mükemmel bir asist yapan Şeydeyev, burada da golü sağlayamadı.

Tanke de son Sakaryaspor maçında öylesine bir egoizm yaşatmıştı ki, adeta bütün arkadaşlarına, siz futboldan anlamıyorsunuz, ben tek başıma oynarım diyerek, 3-1’lik yenilgiyle Japonya'ya gitti. Şeydeyev'i de Ümraniye karşısında böyle görüldü. Arkadaşlarını umursamadan topu tek başına alıp gidip, öfkesini toptan çıkarmak isteyince, rakipleri geçti, ancak kaleye bir şut bile atamadı.

En az üç golü Şeydeyev yüzünden atamadık. Üçünde de asist yapabilmesi içten bile değildi. Mustafa Gürsel'in buradaki hatası şuydu, Şeydeyev'i acilen oyundan almalıydı.

İlk yaradaki kontraatakta bomboş pozisyondaki barış varken, çalım atıp topu kaybetmesi her şeyin göstergesiydi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atamaması becerilsizlik değildi. Keza Mustafa Gürsel, Amaral konusunda da duygusal davrandı.

Amaral geldiğinden bu yana en kötü futbolunu oynadı. Fizik gücü sıfırdı. Elini ayağını kaldıracak hali yoktu.

Teknik kapasitesiyle bir iki görüntü yaptı, sonra kayboldu. Mustafa Gürsel onu da oyundan alırken hayli geç kaldı. Amaral'ın bu maç öncesinde iyi dinlenmediği bir gerçek.

Ya da Mustafa Gürsel'in çift idmanını bir yüklemesi onu olumsuz etkilemiş olabilir. Dolayısıyla bu maçın kahramanı da ne olursa olsun Gökhan Değirmenci'dir. Gökhan'ın iki müthiş kurtarışı kalecilik derslerinde gösterilecek niteliktedir.

Gökhan o kurtarışları yapamasa bu kez tam tersi Kocaelispor fark yiyebilirdi. Bu şartlarda geldik son üç maça. Pazar günü Bandırma, İzmit'e gelecek.

Zor bir maç olacak ortada. Aynı şekilde herkes birbiriyle zorlu maçlar oynayacak. Bandırma maçından sonra Bodrum'a gideceğiz.

Bir sonraki haftada Sakarya spor gelecek. Normal sezonu müthiş ve tarihi bir finalle sona erdireceğiz. Büyük ihtimalle Sakarya maçı Süper Lig'e çıkacak takımı belirleyecek bir maç olacak.

Bu benim tahminim. Normal sezon bittikten sonra da üçüncü olacak takım Kocaelispor veya Sakaryaspor olursa bu iki takım mutlaka final oynayacak. Finallerde darmadağın etmeye alıştığımız Sakaryaspor bu sefer karşımıza ne yapacak? Ancak bu kalan üç maç içerisinde sadece ve sadece Bandırmaspor maçını düşünmek zorundayız.

Çünkü bu hafta sonu aynı saatte başlayacak maçların sonuçları algoritmik olarak birbirini tamamen etkileyecektir. Dosya dolayısıyla şimdiden Bodrum maçına ve Sakarya maçına bakıp tahminde bulunmak mümkün değildir. Bu hafta sonu Play - Off’ten çözülecekler olacak.

Süper Lig'i garantileyenler olacak. Küme düşenler olacak. Dolayısıyla pazar günü ortaya net bir şeyler çıkacak.

İlk iki ve son üç haricinde ortalık toz duman olabilir. Altay düştü, Giresun düştü. Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi.

Şu an için ligde net olan şeyler bunlar. Gün ola harman ola. Yine her zaman savunduğum fikrimi tekrar yazmak istiyorum.

Bir teknik direktörün takıma direkt etkisi %20'dir. Tabii normal şartlarda. Ümraniye'de de çok normal şartlar olduğunu düşünmüyorum.

Bandırmaspor da Mustafa Gürsel'in eski takımı. Bakalım pazar günü nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Gerçek olan şu ki, Kocaelispor taraftarı her zamanki gibi görevini yapmak için günlerdir çarşı içerisinde çalışıyor.

Ancak Ümraniye'ye 1-0 yenilen bir takıma desteğe çağırmak hiç de kolay olmasa gerek.