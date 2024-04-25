25 Nis 2024 - 14:27 - Siyaset

Başkan Büyükakın, Başkan Sarı ve CHP'li başkanlara teşekkür etti

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, üç belediye başkanı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.