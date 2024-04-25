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Başkan Büyükakın, Başkan Sarı ve CHP'li başkanlara teşekkür etti

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, üç belediye başkanı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DİLEK COŞGUN
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Başkan Büyükakın, Başkan Sarı ve CHP'li başkanlara teşekkür etti mask

Başkan Büyükakın sosyal medyasından yaptığı paylaşımda,

" CHP il Başkanı Bülent Sarı, İzmit, Derince ve Karamürsel Belediye Başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
# Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, chp

25 Nis 2024 - 14:27 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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