Belediye Başkanlarından hizmet vurgusu

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Kocaeli'de üç belediye kazanan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) heyeti, bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ile CHP İl Başkanı Bülent Sarı katıldı. CHP heyetini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Siyasi İşlerden Sorumlu Danışman İsmail Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık karşıladı.

İLK FIRSATTA ONLARI ZİYARET EDECEĞİM

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından CHP heyeti ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın açıklamalarda bulundu. İlk sözü alan Başkan Büyükakın, “Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreçte nasıl çalışma yapacağımızı, bu kent için neler yaparsak daha güzel hizmetlere vesile olacağını değerlendirdik. Ağırlıklı olarak Karamürsel Belediye Başkanımız Ahmet Çalık’ın aldığı notlar üzerinde konuştuk. Önümüzdeki süreçte şehrimizin insanlarının mutlu olması için en iyi hizmeti nasıl üretiriz, problemler çıkarsa onları nasıl yönetiriz konusunda fikir alışverişi gerçekleştirdik. Bu konuda da mutabakata vardık. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta ben de onları ziyaret ederek hayırlı olsun diyeceğim” dedi.

DİYALOG İLE BUNLARI ÇOK RAHAT AŞARIZ

İzmit Belediyesi ile Büyükşehir ekipleri arasında Tavşantepe’de yaşanan gerginliği değerlendiren Büyükakın, “Diyalog ile bunların çok rahat aşılabileceğini konuştuk. Fatma Hanım'la da daha sıkı iletişim içinde kalmamızın bu meseleleri daha kolay yönetmeye imkan sağlayacağını konuştuk. İnşallah onu da hallederiz, sorun olmaz” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE GÜZEL HİZMETLER YAPMAK İÇİN UYUM İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Ardından konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı, “Hayırlı olsun ziyaretine geldik. Teşekkür ediyoryuz ev sahipliği için. Gelmeden önce mevkidaşım Şahin Talus’a haber verdik. Programı sebebiyle katılamadı. 5 yıl için kente ne verebiliriz onu konuştuk. Bundan sonraki süreçte kentimize hep birlikte daha güzel hizmetler yapmak için uyum içerisinde olacağız” dedi.

DAYANIŞMA DUYGUMUZU İFADE ETTİK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise şunları söyledi:

“Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Bugün bir nezaket ziyareti yaptık. Güzel hizmetler yapmak hepimize nasip olsun. Beraberce konuşarak çözeriz her şeyi. Hep birlikte kentimizi yönetmek için dayanışma duygumuzu ifade ettik.”

HALKA HİZMET İÇİN BURADAYIZ

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, “Bu bir nezaket ziyareti. İnşallah bu 5 yıl içerisinde uyum içerisinde çalışarak kentimize hizmet edeceğiz. Parti rozetimizi çıkardık. Halka hizmet için buradayız” dedi.

BAŞKANIMIZIN HEMŞERİMİZ OLMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, “Sayın Başkanımızın hemşerimiz olması bizi gururlandırıyor. Kendisinden biraz ayrıcalık talep edeceğiz zaman içerisinde. Bu kent için uyum içerisinde çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.