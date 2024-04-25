‘Ölümlü Dünya 2’ Netflix’te gösterime giriyor

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Türk komedi filmi ‘Ölümlü Dünya 2’, Netflix'te yeniden gösterime girecek. Film, 3 Mayıs'tan itibaren platformdan izlenebilecek.

Filmde Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Sarp Apak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit başrollerde oynuyor.

Kanun kaçağı olarak hayatına devam eden Mermer ailesinin hikayesinin 2'nci versiyonunu içeren devam filminde, kahramanlar örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için son bir vurgun yapmaya kalkıyor.

1 MİLYON SEYİRCİYE ULAŞMIŞTI

Yönetmenliği Ali Atay'ın yaptığı ve senaryosunu Ali Atay ve Feyyaz Yiğit’in yazdığı film; bu yılın aralık ayında gösterime girmişti. İlk haftasında 400 binin üstünde izlenmeyle yılın en iyi açılışını yapan film, 12 günde 1 milyon seyirciye ulaşmıştı.

Kaynak: CUMHURİYET