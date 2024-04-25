25 Nis 2024 - 15:08 - Hayatın İçinden

Sıcak havalarda ferahlatacak tatlı: Adana'nın meşhur lezzeti Bici Bici tarifi...

Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı bu dönemde serinlemek için harika bir alternatif bici bici tüketmek olabilir. Bici bici, Adana'da yıllardır seyyar satıcılar tarafından satılan ve çok sevilen bir tatlıdır. Bu lezzetli tarifi evinizde kolayca hazırlayabilir ve sıcak havalarda keyifle tüketebilirsiniz. Bici bici, buz gibi dondurma ve şerbetle yapılan ferahlatıcı bir tatlıdır ve sıcak günlerde serinlemek için ideal bir seçenektir.