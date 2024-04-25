BORLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Diğer yandan borla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Danışma Kurulu üyemiz Dr. Uğur Yavuzcan‘dan bir yazı istedik. Yazının en önemli bölümleri ve grafikleri görmek için fotoğrafları kaydırınız.

“Bor, birçok gıdada ve yer altı sularında doğal olarak bulunan ve gıda takviyesi olarak da üretilen bir eser elementtir. Bor elementi genellikle vücut dokusunda birikmez, ancak kemik, tırnaklar ve saç dokularında diğer vücut dokularından daha yüksek oranda bulunur, yağ dokularında ise daha düşük oranda bulunur.

Vücuda alınan borun yaklaşık %85-90 kadarı emilir. Beslenmeyle alımlarda büyük artışlara karşın kan bor seviyelerinde önemli değişikliklerin olmaması, vücudun muhtemelen idrarla atılımı artırarak bor dengesini koruduğunu göstermektedir.

Gıda takviyeleri borun değişik formlarında olabilir; sodyum borat, sodyum tetraborat, bor amino asit şelatı, bor askorbat, bor aspartat, bor sitrat, bor glukonat, bor glisinat, bor pikolinat ve kalsiyum fruktoborat dahil olmak üzere birçok farklı formda bulunur.

Bugüne kadar yapılan çok sayıda çalışmada borun faydalı etkilerinin 3 mg/gün ve üzerinde kullanımlarda görüldüğü anlaşılmıştır. Zararlarını gösteren çalışmaların olmaması nedeniyle osteopeni, osteoporoz, osteoartrit, meme, prostat veya akciğer kanseri riski taşıyan veya olan herhangi bir birey için günde en az 3 mg bor takviyesi düşünülebilir.

Gıda veya sudan yüksek miktarda bor alımının olumsuz etkileri hakkında herhangi bir veri mevcut değildir. Türkiye’de bir borik asit üretim tesisinde çalışan işçilerin günlük bor alımının ortalama 12,6 mg/gün olduğu belirlenmiş ancak herhangi bir yan etki görülmemiştir.”

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Dr. Uğur Yavuzcan sizin için yazdı.

Borun insan vücudundaki bazı etkileri:

1-Kemiğin büyümesi ve yenilenmesi için gereklidir.

2- Yara iyileşmesinde büyük ölçüde rol oynar.

3- Vücudun östrojen, testosteron ve D vitamini kullanımını olumlu yönde etkiler.

4- Magnezyum emilimini artırır.

5- Hassas-CRP ve TNF-a (alfa) gibi enflamatuar biyobelirteçlerin seviyelerini azaltır.

6- SOD, katalaz ve glutatyon peroksidaz gibi antioksidan enzimlerin seviyelerini yükseltir.

7- Pestisit kaynaklı oksidatif strese ve ağır metal toksisitesine karşı korur.

8- Yaşlılarda beyin elektriksel aktivitesini, bilişsel performansı ve kısa süreli hafızayı iyileştirir.

9- SAM-e ve NAD+ gibi temel biyomoleküllerin oluşumunu ve aktivitesini etkiler.

10- Prostat, rahim ağzı ve akciğer kanserleri ile multipl ve Hodgkins dışı lenfoma gibi bir dizi kanserde önleyici ve tedavi edici etkiler göstermiştir.

Bor içeriği zengin gıdalar (mg/100 g):

Kuru üzüm 4,51

Badem 2,82

Fındık 2,77

Kuru kayısı 2,11

Avokado 2,06

Kuru erik 1,88

Kuş üzümü 1,74

Brezilya cevizi 1,72

Barbunya fasulyesi 1,4

Mercimek 0.74

Şeftali 0,52

Üzüm (kırmızı) 0,50

Kaju fıstığı 1,15

Fıstık ezmesi 1.92

Antep fıstığı 1,20

Ceviz (Kaliforniya) 1,63 0,24

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Dr. Bekir Uğur Yavuzcan