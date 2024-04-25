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İZMİT'TE ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

İzmit Yeni Mahalle Karayolu Sokak'ta üstyapı imalat çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır.

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25 Nis 2024 - 15:27 - Gündem

Mahreç  İrem Güler

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