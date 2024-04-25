CHP’li Küçükkaya Kocaeli’nin ulaşım sorununa değindi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleşti. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık etti. Mecliste 7 gündem maddesi görüşüldü.

ULAŞIM İLE İLGİLİ CİDDİ PROBLEMLER VAR

Ücretsiz ve indirimli binişlerin uzatılması kararı gündeme geldi. Gündem maddesi ile ilgili söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, “Ulaşım iki taraflı bir sorun hem esnafın tercihleri noktasında hem de vatandaş noktasında. Ulaşım esnafı yılbaşına yüzde 50 zamla uyandı nisan ayına kadar zam alamamaları ile ilgili birçok sorunu var. Arabalar eski, hizmet kötü. İzmit özelinde 150 araç P Plakaya çıktı Devletin katkısı 3 bin 350 TL ve bunun gibi birçok sorun. Sanırım bu sorunlar işin mikrop kısmı. Kocaeli’de ulaşımla ilgili ciddi problemeler var. 380 milyon 612 bin destek sağlanmış esnafa. 14. 83 liralık esnafa yük binmiş durumda. Ulaşım karayolunda kalmasında kaynaklanan bir trafik yükünün olduğu gerçeğini Kocaeli ile paylaşmamız gerekmiyor mu?

SADECE TEŞVİKLER VE DESTEKLER Mİ?

Sorun belli bu sorunun çözümü ile ilgili yapılması gereken sadece teşvikler ve destekler mi olacak? Ulaşım mastar planının tekrar yeniden değerlendirilmeli mi? Deniz ulaşımından 478 bin küsür yolcu taşıyoruz. Deniz taşımacılığında mazota verilen para 15, 5 milyon geliyor. Deniz taşımacılığı Kocaeli’de var hükmünde midir? Bizim bu olayı tekrar revize etmemiz lazım. İzmit Belediyesi’nin deniz alanında hiçbir tesisi yok. Hazır kürsüyü bulmuşken söyleyeyim başkanım bir arazi verirseniz İç Anadolu’dan Marmara’ya taşınabiliriz. Seçim kampanyasında bir çocuk bana ‘Ben ortaokulu ve liseyi toplu taşımada gittim bir kere bile oturamadım dedi mübalağa sandım ama değilmiş, ondan da özür diliyorum” Tabi deprem, sel, felaketler derken bir çok bahane sıralanabilir. Genelde hizmetle ilgili bahane atıfları Hürriyet’e olurdu ama bu kitapçıkta da bürokrasi çokça bahane üretmiş.

BİRAZ DAHA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Tabi ki farklı siyasi anlayıştan geliyoruz, konulara başka açılardan bakıyoruz ama bazı konularda aynı düşünmüşüz. Araç kiralama ile ilgili çok iddialı cümleler var ama geçen toplantıda Nazım arkadaşımız ambulans bile yok demişti. Dönemin şartları değişiklik gösterir ama iyi mi kötü mü diye bir bakmak gerekir. Siyasileri göz ardı eden bir anlayış var burada. Mutlu Türkiye ve Kocaeli için biraz daha çalışmamız gerekiyor”

ÇİLE BÜLBÜLÜM ÇİLE

CHP Gebze Belediye Meclis üyesi Ahmet Kadı, Gebze’nin trafik sorunlarını değindi. Kadı, “Ben bu dönem belediye başkanı adayı olsaydım seçim şarkım ‘çile bülbülüm çile’ olurdu” dedi. Esprili eleştiriler karşısında konuşan Büyükakın ise “Böyle esprili eleştirileri seviyorum. Anibal Köprülü Kavşağı olmaması için çok uğraştım ama siyaset üstün geldi ve yapıldı. Bu nedenle sıkıntılı oldu. Gölcük’te direndim ve siyaset beni dinledi. Orası kentsel dönüşüm ile çözüm bulacağız. Anibal Kavşağının üst bağlantı yolu yıkılmadığı sürece o kavşak rasyonel çalışmaz. Ulaşım dolaşım planı kapsamında lokal uygulamalar yapıldı ve kavşakları rahatlatan çalışmalar oldu. bazı çalışmalar metro bitmediği için yapılmadı” dedi.