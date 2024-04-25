Büyükakın’dan Küçükkaya’ya meclis usulü uyarısı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleşti. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık etti. Mecliste 7 gündem maddesi görüşüldü. Ücretsiz ve indirimli binişlerin uzatılması kararı gündeme geldi. Gündem maddesi ile ilgili söz alan Mehmet Ümit Küçükkaya faaliyet raporu hakkında uzun uzadıya bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, kendisine cevap vererek “Bu tür genel değerlendirmeleri baştan söz alın. Buna bir kural koyalım, yoksa meclis bitmez” dedi.

USUL KONUSUNDA ANLAŞALIM

Büyükakın, şu açıklamayı yaptı “ Faaliyet raporu üzerinde değerlendirmeler yaptı. Ümit bey bizim üniversite yıllarından tanıdığımız sevdiğimiz bir arkadaşımız sözünü kesmek istemedim. Ama keşke geçen hafta bu konu için söz alsaydı. Usul konusunda anlaşalım. Meclis gündemlerimiz meclis gündemindeki konularla ilgili devam etsin. Bu tür genel değerlendirmeleri baştan söz alın. Buna bir kural koyalım, yoksa meclis bitmez.

HALK 31 MART’TA ONAYLADI

Performans programı ile düşünceleriniz oldu. Özetle kanun mart ayında görüşmemizi istiyor. Seçime denk gelmesi iki açıdan sorun yaratıyor. Belediye başkanlığına yeni seçilen arkadaşlar önceki dönemin son faaliyet raporunu görüşmek zorunda kalıyor. Seçimler faaliyet raporunun değerlendirilmesi seçimleri. Aslında halkımız bunu 31 Mart seçimlerinde onayladı. Bu ilk faaliyet toplantılarının çok anlamı yok. Samimiyete dayanarak bir şey söylemek istiyorum. Bir tek nesli tükenmekte olan pandalar hakkında görüşünü duyamadık. Sizleri seviyoruz ama burayı biraz düzene sokalım.

BUNDA BİR MAHSUR YOK

Ulaşım desteği vermemizin temel sebebi, ödenmesi gereken bilet fiyatlarına yansıtmamaya çalışıyoruz. Taşıma ücretlerinin fazla olması gerekir biz de belediye olarak bütçe kullanıyoruz ve bu halktan geliyor. Biz toplu taşıma esnafını destekleyerek bilet fiyatlarına yansıtmamak için seçtik. Destek vermezsek bilet fiyatlarına yansıtmamız gerekecek. Bunu sizin partinize mensup belediyeler de yapıyor. Burada bir mahsur yok eleştirilecek yanı da yok”