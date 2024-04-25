25 Nis 2024 - 16:06- Gündem G:

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir yayında Fatih Altaylı, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın adını vererek 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil' demişti. Fatih Altaylı, Süleyman Soylu'nun bu sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt mask

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim hakkımda son 10 ayda 550 olumsuz köşe yazısı yazıldı. Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı gibi arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil" demişti.

Fatih Altaylı, Soylu'nun bu sözlerine çok sert ifadelerle yanıt verdi. 

Altaylı, "Bir; ben onun arkadaşı değilim, benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın. Süleyman Bey'i ben zeki bir insan sanırdım, yanıldığımı gördüm. Zeki insanlar izlediklerini ve dinlediklerini anlar. Süleyman Bey yayını ya izlememiş, ya izlediğinde anlayacak kapasiteye sahip değil. 

Ben şunu düşündüm yayından sonra Süleyman Soylu'yu çok mu korudum acaba? Her şey Süleyman Soylu'ya bağlansın istemedim. Bu yayından olumsuz bir şey çıkarmak yanlış; on ayda onun lehine ilk defa bir şey söylendi. Bu kadar net bir şeyi görmemek için gözünüzde kulağınızda problem var demek ki.

Fatih Altaylı diye bir gazeteci demişti geçen sefer ona itirazım yok ama ben onun arkadaşı değilim. Süleyman Soylu, bu yayından sonra yayına katılan arkadaşlardan birini arayarak kendisinin yanıt hakkı olduğunu söylemiş, o arkadaş da 'Fatih Bey'in yayını size açık' demiş. Süleyman Bey de 'Bir düşüneyim' demiş. Gelsin istediği gibi anlatsın. Bizim ne korkumuz var ne çekincemiz var."

# eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Altaylı,  Murat Ağırel, Timur Soykan, var, hizmet

25 Nis 2024 - 16:06 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Sozin yanlış politikalriniz yüzünden yanlış insanlar hakkkijizda yorumlar ve programlar yapiyorlar sapkanizi önünüze koyunda birazcikta siz dusunun sn sorylu Twitter dan emgellemekle olmuyor bu işler.

Yerinize gelen İçişleri bakanı 16 saatte bir operasyon yapıyor ve ne hazindirki hala bitmiyor bu suç örgütleri....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 16:46
01

Gerek Yok - memleketteki çeteciler hapçılar kaçakçılar senin zamanında cirit atmıyorlarmıydı neyin övgüsünü bekliyorsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 16:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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