Ekonomistler Merkez'in faiz kararını yorumladı

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısı sonrasında faiz kararını açıkladı.

Piyasada ortalama beklenti, bugün faizin sabit tutulacağı yönündeydi.

Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50'de sabit tutması sonrası ekonomistlerden ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.

İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, faiz kararına ilişkin sosyal medya platformu X'ten yaptığı değerlendirmede TCMB'nin "İnsanlar yüksek faizden bezip talebini kısana kadar sıkılaştırmaya devam edeceğiz" mesajını verdiğini ancak fazla sıkılaşmayla ekonominin durgunluğa saplanacağını söyledi.

Kozanoğlu paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

"Merkez Bankası kararının özeti: İşler yolunda gitmiyor. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna edemedik. İnsanlar yüksek faizden bezip talebini kısana kadar sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Korkarım ki fazla sıkınca da ekonomi durgunluğa saplanacak!"

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Çakmaklı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakma kararını doğru bulduğunu açıkladı.

Çakmaklı, paylaşımında "Ekonomi soğudukça döviz üzerine baskının azalacağını ve geçmiş dönemden miras kalan regülasyonların da yavaş yavaş kaldırılacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

'HATALI BULUYORUM'

Ekonomist Özgür Demirtaş ise Merkez'in faiz kararını hatalı bulduğunu söyledi. Demirtaş, "Merkez Bankasının Faiz kararını HATALI buluyorum. Haziran sonrası Enflasyon düşüşü olacak ama bu herkesin bildiği BAZ ETKİSİ nedeni ile olacak" dedi.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise "Gevşek para politikasına devam dendi. Enflasyon lobisi kazandı" dedi.

Şatıroğlu ayrıca PPK metninde yer alan 'Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır' ifadelerini paylaşarak "Ama kullanmadı, izledi" dedi.

Kaynak: SÖZCÜ