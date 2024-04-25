Muz kabuğunun botoks etkisi yarattığı iddiası sosyal medyayı ikiye böldü

286 bin takipçisi bulunan New York'lu makyaj sanatçısı Katie Jane Hughes, doğal Botoks etkisini gösterme umuduyla 7 Nisan'da bu trendi denediği bir video yayınladı.

Hughes, TikTok’ta 750 bin kez izlenen videosunda, yüzüne muz kabuğu sürmenin cildini daha yumuşak, gözeneklerini daha sıkı hale getirdiğini söyledi. Kozmetik fenomeni sonuçlardan o kadar etkilendi ki bu trendi tekrar deneyeceğini söyledi.

DOKTORLAR İKNA OLMADI

Ancak Kanada merkezli dermatolog Dr. Geeta Yadav, bu trende tepki olarak TikTok'ta bir paylaşımda bulundu: "Botoksu enjekte ettiğinizde sağladığı etkinin aynısını size verecek hiçbir gıda takviyesi yok."

Cleveland Clinic'te dermatoloji uzmanı olan Dr. Taylor Bullock da, "Yüzünüze muz kabuğu sürmenin kırışıklıklar, koyu halkalar veya iltihaplanmalara yardımcı olacağını gösteren hiçbir bilimsel kanıt yok" dedi.

Dr. Yadav, muz kabuklarının antimikrobiyal özelliklere sahip olmasına rağmen faydalarının çok küçük olduğunu ve bunları fark etmenin pek mümkün olmadığını söyledi.

Doktorların görüşlerine rağmen sosyal medya kullanıcıları muz kabuğunun büyük hayranları arasında.

Bir kullanıcı, Hughes'un videosuna, “Bunu her zaman kullanıyorum ve seviyorum” şeklinde yorum yaptı.

Bir başka TikTok kullanıcısı da, “Büyükannem geceleri yumurta, sabahları ise muz veya mango kabuğunu kullanırdı. Bu kadının yüzünde sıfır kırışıklık vardı" dedi.

ANTİOKSİDANI YÜKSEK

Muz kabuğundan elde edebileceğiniz herhangi bir cilt faydasının, meyvede bulunan yüksek miktardaki antioksidanlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Dr. Bullock'a göre antioksidanlar, strese neden olabilecek ve zamanla DNA'da hasara neden olabilecek, serbest radikaller adı verilen zararlı parçacıkları emen bileşiklerdir. Harvard Health Publishing'e göre yaban mersini, yeşil çay ve kakao gibi birçok gıdada doğal olarak bulunuyorlar.

Antioksidanlar güneşten, dumandan ve kirlilikten kaynaklanan UV yollarının neden olduğu hücresel hasarla savaşmaya yardımcı olabilir.