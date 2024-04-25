- Hayatın İçinden

Muz kabuğunun botoks etkisi yarattığı iddiası sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medya muz kabuğu etkisiyle çalkalanıyor… TikTok’ta bir fenomenin kırışıksız bir cilt için muz kabuğunun içini cildine sürmesi büyük yankı uyandırdı.

Muz kabuğunun botoks etkisi yarattığı iddiası sosyal medyayı ikiye böldü mask
Muz kabuğunun botoks etkisi yarattığı iddiası sosyal medyayı ikiye böldü
Haber albümü için resme tıklayın

286 bin takipçisi bulunan New York'lu makyaj sanatçısı Katie Jane Hughes, doğal Botoks etkisini gösterme umuduyla 7 Nisan'da bu trendi denediği bir video yayınladı.

Hughes, TikTok’ta 750 bin kez izlenen videosunda, yüzüne muz kabuğu sürmenin cildini daha yumuşak, gözeneklerini daha sıkı hale getirdiğini söyledi. Kozmetik fenomeni sonuçlardan o kadar etkilendi ki bu trendi tekrar deneyeceğini söyledi.

Muz kabuğunun botoks etkisi yarattığı iddiası sosyal medyayı ikiye böldü

DOKTORLAR İKNA OLMADI

Ancak Kanada merkezli dermatolog Dr. Geeta Yadav, bu trende tepki olarak TikTok'ta bir paylaşımda bulundu: "Botoksu enjekte ettiğinizde sağladığı etkinin aynısını size verecek hiçbir gıda takviyesi yok."

Cleveland Clinic'te dermatoloji uzmanı olan Dr. Taylor Bullock da, "Yüzünüze muz kabuğu sürmenin kırışıklıklar, koyu halkalar veya iltihaplanmalara yardımcı olacağını gösteren hiçbir bilimsel kanıt yok" dedi.

Dr. Yadav, muz kabuklarının antimikrobiyal özelliklere sahip olmasına rağmen faydalarının çok küçük olduğunu ve bunları fark etmenin pek mümkün olmadığını söyledi.

Doktorların görüşlerine rağmen sosyal medya kullanıcıları muz kabuğunun büyük hayranları arasında.

Bir kullanıcı, Hughes'un videosuna, “Bunu her zaman kullanıyorum ve seviyorum” şeklinde yorum yaptı.

Bir başka TikTok kullanıcısı da, “Büyükannem geceleri yumurta, sabahları ise muz veya mango kabuğunu kullanırdı. Bu kadının yüzünde sıfır kırışıklık vardı" dedi.

ANTİOKSİDANI YÜKSEK

Muz kabuğundan elde edebileceğiniz herhangi bir cilt faydasının, meyvede bulunan yüksek miktardaki antioksidanlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Dr. Bullock'a göre antioksidanlar, strese neden olabilecek ve zamanla DNA'da hasara neden olabilecek, serbest radikaller adı verilen zararlı parçacıkları emen bileşiklerdir. Harvard Health Publishing'e göre yaban mersini, yeşil çay ve kakao gibi birçok gıdada doğal olarak bulunuyorlar.

Antioksidanlar güneşten, dumandan ve kirlilikten kaynaklanan UV yollarının neden olduğu hücresel hasarla savaşmaya yardımcı olabilir.

# büyük, yüksek, medya

25 Nis 2024 - 16:37 - Hayatın İçinden

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.432.719 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL