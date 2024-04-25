25 Nis 2024 - 16:42- Gündem G:

Kocaeli’de 1 Mayıs miting alanı belli oldu

İzmit Kaymakamlığı Kent Meydanı’na izin vermeyince, 1 Mayıs kutlamaları Real AVM otopark alanında yapılacak.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Kocaeli’de 1 Mayıs miting alanı belli oldu mask
Kocaeli’de 1 Mayıs miting alanı belli oldu
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1 Mayıs Tertip Komitesi, İzmit Kaymakamlığına başvurarak, 1 Mayıs kutlamalarını İzmit Kent Meydanı’nda yapmak istediklerini bildirdi. Program gereği Merkez Bankası’nda toplanıp, meydana kadar yürüyeceklerdi. İzmit Kaymakamlığı buna izin vermedi. Bunun üzerine 1 Mayıs Tertip Komitesi, yeniden İzmit Kaymakamlığına başvurarak, Belediye-İş Hanı önünde toplanıp, Real AVM otoparkına kadar yürüyüş yapıp, kutlamaları Real alanında yapmak istediklerini bildirdi. İzmit Kaymakamlığı, komitenin başvurusunu kabul etti. Buna göre 1 Mayıs’ta saat 12.00’de İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanacak gruplar, Real otopark alınana kadar yürüyüp, kutlamaları burada yapacak.

Kocaeli’de 1 Mayıs miting alanı belli oldu
# İzmit Kaymakamlığı, 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamaları, Real AVM, miting

25 Nis 2024 - 16:42 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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