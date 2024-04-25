Kocaeli’de 1 Mayıs miting alanı belli oldu

1 Mayıs Tertip Komitesi, İzmit Kaymakamlığına başvurarak, 1 Mayıs kutlamalarını İzmit Kent Meydanı’nda yapmak istediklerini bildirdi. Program gereği Merkez Bankası’nda toplanıp, meydana kadar yürüyeceklerdi. İzmit Kaymakamlığı buna izin vermedi. Bunun üzerine 1 Mayıs Tertip Komitesi, yeniden İzmit Kaymakamlığına başvurarak, Belediye-İş Hanı önünde toplanıp, Real AVM otoparkına kadar yürüyüş yapıp, kutlamaları Real alanında yapmak istediklerini bildirdi. İzmit Kaymakamlığı, komitenin başvurusunu kabul etti. Buna göre 1 Mayıs’ta saat 12.00’de İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanacak gruplar, Real otopark alınana kadar yürüyüp, kutlamaları burada yapacak.