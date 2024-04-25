DÜĞÜNDEN ÖNCE ÖZDİLEK BENCE

Ev tekstili ürünleriyle milyonlarca kişinin hayatına dokunan Özdilek Ev Tekstili, Düğünden Önce Özdilek Bence sloganıyla yeni çeyiz setini duyuruyor. Özdilek Ev Tekstili’nin evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftler için hazırladığı Valioso Çeyiz Seti, zarif tasarımı ve kullanım rahatlığıyla yatak odalarının en sevilen parçası oluyor.

Çeyiz seti; 6 parça nevresim takımı, 4 parça yatak örtüsü, 1 parça battaniye, 10 parça aile bornoz seti, 3 parça yorgan seti ve 3 parça sıvı geçirmez alez ile 27 parçadan oluşuyor.

Çeyiz Alışverişi Özdilek’te

Valioso Çeyiz Seti, gümüş ve beyaz renklerin hakim olduğu şık desenleriyle evlilik hazırlığında olan çiftlerin vazgeçilmezi oluyor. Aynı zamanda yumuşak yapısıyla da konforlu bir uyku sunuyor.

Valioso Çeyiz Seti’ni ve çeyiz seti çeşitlerini tüm Özdileklerde, Özdilek satış noktalarında ve Özdilekteyim.com’da bulabilir, dilerseniz evlilik hazırlığında olan sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.