BAKANLIKTAN SATILIK! Micheal Jordan'ın imzalı ayakkabısını bu parayı getiren kapacak!

Ticaret Bakanlığı, e-ihale ile ‘Koleksiyonluk spor malzemeleri’ eşyalarını satışa çıkardı. O eşyalar arasında, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan’ın imzasını taşıdığı belirtilen 3 çift spor ayakkabı dikkatleri çekti.

Ticaret Bakanlığı’nın Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü’ne (TİM) ait 2 Numaralı Tasfiye Ambarı’nda bulunan 3 çift spor ayakkabısı, 15 Nisan’da ihaleye çıkartıldı. Satış bedeli de 5 milyon lira olarak belirlenen ihale 19 Nisan’da sona erdi.

Ancak ayakkabılar için ihale süresince herhangi bir teklif verilmezken, Bakanlık, ayakkabıları aynı gün yeniden ihaleye çıkarttı. Başvuru süreci süren, 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalede ayakkabılara henüz teklif veren çıkmadı.

Ticaret Bakanlığı, tüzel kişiler veya gerçek kişilerce gümrüklere getirilen spor ayakkabılarının mevzuata uyun şekilde gümrük işlemi yapılmadığı için ambarda bekletildiği, yasal süre sonunda da tasfiye sürecine başlatılıp, satış için ihaleye çıkartıldığı ifade edildi.

İhale açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“3 adet Michael Jordan imzalı basketbol ayakkabısı. Eşyalar beklemiş vaziyettedir. Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Eşyanın/Aracın alıcıya tesliminden sonra eşyanın/aracın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü izin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilecek ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülükler alıcı tarafından karşılanacaktır.”

2,2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Michael Jordan'ın 1998 yılında NBA final maçında giydiği ayakkabı geçen yıl açık artırmada 2,2 milyon dolara alıcı buldu.

Jordan'ın 1998 yılında giydiği bu spor ayakkabı ise 2,2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu.

Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı da 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı.